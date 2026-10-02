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Bolu'da görev bayrağı değişti: Selçuk Kılıçbay göreve başladı

Giresun'dan atanan Selçuk Kılıçbay, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bolu İl Müftüsü oldu; merasim ve Cuma vaazıyla göreve başladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bolu'da görev bayrağı değişti: Selçuk Kılıçbay göreve başladı

Bolu'da görev bayrağı değişti: Selçuk Kılıçbay göreve başladı

Selçuk Kılıçbay, Bolu İl Müftülüğüne atandıktan sonra düzenlenen merasimle resmen görevine başladı. Göreve gelişinin hemen ardından Yıldırım Bayezid Camii'nde Cuma vaazı veren Kılıçbay, cemaatle buluştu ve tören sonrası hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

atama süreci:

Giresun İl Müftüsü olarak görev yaparken 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay, yapılan törenle yeni görevine başladı.

merasim ve ilk adımlar:

Bolu İl Müftülüğünde düzenlenen merasime İl Müftü Yardımcıları Mustafa Can, Ünal Baş, Mehmet Karakoyun ve Hatun Özmen katıldı. Merasim, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Can tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. Ardından Kılıçbay, Yıldırım Bayezid Camii'ne geçerek Cuma vaazını verdi ve cemaatin hayırlı olsun temennilerini kabul etti.

Bu törenle birlikte Bolu İl Müftülüğü'nde Kılıçbay'ın görevine başlaması resmiyet kazandı ve yeni dönemin ilk adımları atılmış oldu.

BOLU İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANAN SELÇUK KILIÇBAY, DÜZENLENEN MERASİMLE GÖREVİNE BAŞLADI. KILIÇBAY...

BOLU İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANAN SELÇUK KILIÇBAY, DÜZENLENEN MERASİMLE GÖREVİNE BAŞLADI. KILIÇBAY, YILDIRIM BAYEZİD CAMİİ’NDE CUMA VAAZI VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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