Bolu'da görev bayrağı değişti: Selçuk Kılıçbay göreve başladı

Selçuk Kılıçbay, Bolu İl Müftülüğüne atandıktan sonra düzenlenen merasimle resmen görevine başladı. Göreve gelişinin hemen ardından Yıldırım Bayezid Camii'nde Cuma vaazı veren Kılıçbay, cemaatle buluştu ve tören sonrası hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

atama süreci:

Giresun İl Müftüsü olarak görev yaparken 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay, yapılan törenle yeni görevine başladı.

merasim ve ilk adımlar:

Bolu İl Müftülüğünde düzenlenen merasime İl Müftü Yardımcıları Mustafa Can, Ünal Baş, Mehmet Karakoyun ve Hatun Özmen katıldı. Merasim, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Can tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. Ardından Kılıçbay, Yıldırım Bayezid Camii'ne geçerek Cuma vaazını verdi ve cemaatin hayırlı olsun temennilerini kabul etti.

Bu törenle birlikte Bolu İl Müftülüğü'nde Kılıçbay'ın görevine başlaması resmiyet kazandı ve yeni dönemin ilk adımları atılmış oldu.

BOLU İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANAN SELÇUK KILIÇBAY, DÜZENLENEN MERASİMLE GÖREVİNE BAŞLADI. KILIÇBAY, YILDIRIM BAYEZİD CAMİİ’NDE CUMA VAAZI VERDİ.