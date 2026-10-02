Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemelerde

FISU heyeti Erzurum’da saha incelemeleri yaptı:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları hazırlıkları kapsamında kente gelen International University Sports (FISU) heyetini ağırladı. Heyetin içinde FISU Genel Sekreteri Matthias Remund, FISU Spor Direktörü SHEN Zhen ve Universiade Direktörü Milan Augustin yer aldı. Delegasyon, kentteki spor tesisleri ve organizasyon alanlarında kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Valilik ziyareti ve paydaş buluşması:

FISU heyeti Erzurum programı kapsamında Erzurum Valisi Aydın Baruşu ziyaret etti. Valilikteki görüşmede ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur gibi yerel yöneticiler hazır bulundu. Görüşmelerde kent düzeyinde koordinasyon, lojistik ve tesis kullanımı gibi başlıklar ele alındı.

ETÜ’nün rolü ve altyapı değerlendirmesi:

Valilik ziyaretinin ardından FISU heyeti ETÜ’ye geçti ve Rektör Çakmak ile Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi. Toplantıda Erzurum’un kış sporları altyapısı, geçmiş organizasyon deneyimi ve üniversitenin akademik katkı imkanları değerlendirildi. Rektör Çakmak, "Erzurum, organizasyon deneyimi ve spor altyapısıyla önemli bir birikime sahip" diyerek ETÜ’nün süreçte aktif rol alacağını vurguladı. ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile yürütülecek iş birliklerinin organizasyon kalitesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Heyetin incelemeleri, yerel paydaşların katılımı ve ETÜ’nün hazırlık sürecine verdiği destek, Erzurum’un 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarına ev sahipliği sürecindeki koordinasyonunun güçlendiğini gösterdi. Taraflar, ileri aşamalarda daha detaylı planlama ve saha raporları paylaşmayı kararlaştırdı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, 2029 DÜNYA KIŞ OYUNLARI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA ERZURUM’DA SAHA İNCELEMELERİNDE BULUNAN INTERNATİONAL UNİVERSİTY SPORTS (FISU) HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ.