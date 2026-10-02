Atatürk Üniversitesi, global rekabette konumunu güçlendirdi: Türkiye'de iki basamak yükseliş

Atatürk Üniversitesi'nin THE 2027 sonuçları:

Atatürk Üniversitesi, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 sonuçlarında dünya genelindeki 801-1000 bandındaki yerini korudu. Ancak ulusal sıralamada önemli bir ilerleme kaydeden üniversite, Türkiye sıralamasında 9'unculuktan 7'nci sıraya; devlet üniversiteleri arasındaki sıralamada ise 5'incilikten 4'üncülüğe yükseldi.

Bu değişim, üniversitenin küresel konumunu sabit tutarken ülke içindeki etkinliğini artırdığına işaret ediyor ve kurumsal stratejilerin uluslararası değerlendirmelere yansıdığını gösteriyor.

performans göstergelerinde kaydedilen artışlar:

THE değerlendirmesi beş ana alan üzerinden yapılır. Atatürk Üniversitesi, 2027 raporunda bu alanların tamamında gelişme gösterdi. Genel puan aralığı 35,5-38,9 seviyesinden 36,4-40,1 aralığına yükseldi. Eğitim puanı 29,5'ten 30,2'ye; araştırma ortamı puanı 28'den 31,9'a; araştırma kalitesi puanı 51,8'den 54,8'e çıktı.

Öne çıkan diğer bir artış, sektörle iş birliğini ölçen Industry göstergesinde yaşandı: puan 29'dan 41,8'e yükseldi. Uluslararası görünümdeki puan da 36,7'den 39,7'ye çıkarak genişleyen dış ilişkilerin ve iş birliklerinin sinyalini verdi. Böylece üniversite, THE tarafından değerlendirilen beş temel performans göstergesinin tamamında ilerleme sağlamış oldu.

rektör prof. dr. ahmet hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen sonucu üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve üniversite-sektör iş birliklerinde ortaya koyduğu çalışmaların uluslararası ölçekteki yansımalarından biri olarak değerlendirdi. Hacımüftüoğlu, "Times Higher Education World University Rankings 2027 sonuçlarında Türkiye sıralamasında 9’unculuktan 7’nciliğe, devlet üniversiteleri arasında ise 5’incilikten 4’üncülüğe yükselmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte bizim için asıl değer taşıyan husus, bu yükselişin eğitimden araştırma kalitesine, sektör iş birliklerinden uluslararasılaşmaya kadar tüm temel göstergelere yansımış olmasıdır. Atatürk Üniversitesi olarak hedefimiz, sahip olduğumuz köklü akademik mirası nitelikli eğitim, güçlü araştırma altyapısı, yenilikçi bilimsel çalışmalar, üretim ve uluslararası iş birlikleriyle geleceğe taşımaktır. Üniversitemizin akademisyenleri, öğrencileri ve tüm mensuplarıyla ortaya koyduğu gayretin uluslararası ölçekte karşılık bulması bizler için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Önümüzdeki dönemde de başarılarımızı kalıcı ve sürdürülebilir hâle getirerek Atatürk Üniversitesini bilim, araştırma ve yenilikçilik alanlarında daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz."

Atatürk Üniversitesi'nin THE 2027'deki yükselişi, hem kurumsal kapasitenin hem de dış paydaşlarla kurulan iş birliklerinin güçlendiğine dair somut bir gösterge niteliği taşıyor. Üniversite, elde edilen ivmeyi devam ettirerek eğitim ve araştırmada daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DÜNYANIN ÖNDE GELEN YÜKSEKÖĞRETİM DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN AÇIKLANAN WORLD UNİVERSİTY RANKİNGS 2027 SONUÇLARINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI.