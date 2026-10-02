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Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde IAESTE tanıtımı yapıldı; öğrencilere Hindistan ve Tayvan'da uluslararası staj, değişim ve başvuru süreçleri anlatıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

Program tanıtımı ve kapsamı:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencilerine yönelik düzenlenen tanıtım toplantısında, IAESTE Staj Değişim Programı ile sunulan uluslararası staj ve değişim olanakları detaylarıyla aktarıldı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte öğrencilere programın işleyişi, staj imkânları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler verildi.

Uluslararası iş birlikleri ve hedef ülkeler:

Tanıtım sunumunu gerçekleştiren IAESTE ETÜ Temsilcisi Doç. Dr. İsmail Bezirganoğlu, katılımcılara IAESTE'nin sunduğu uygulamalı staj fırsatlarının yanı sıra eğitsel değişim olanaklarını da anlattı. Sunumda özellikle Hindistan'daki Karunya University ile yapılabilecek staj ve değişim imkânları ile Tayvan'daki NCHU (National Chung Hsing University) ile sürdürülen programın ayrıntıları paylaşıldı.

Programın öne çıkardığı noktalar arasında mesleki deneyim kazanımı, farklı çalışma ortamlarını tanıma ve uluslararası akademik ağlara erişim yer aldı. Katılımcılara ayrıca başvuru takvimi, gerekli belgeler ve değerlendirme kriterleri hakkında uygulamalı bilgiler sunuldu.

Dekan ve temsilcinin değerlendirmeleri:

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, uluslararası staj ve değişim programlarının öğrenciler için önemli fırsatlar yarattığını vurguladı. Aydın, IAESTE stajlarının öğrencilerin mesleki deneyim edinmelerine ve ilerleyen süreçlerde yeni iş olanaklarına ulaşmalarına katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.

Bezirganoğlu ise programın öğrencilere sunabileceği akademik ve mesleki kazanımları özetleyerek, yabancı dil becerilerinin özellikle İngilizce ve Çince gibi dillerde geliştirilebileceğini belirtti. Sunumda uluslararası deneyimin hem kariyer planlamasında hem de kişisel gelişimdeki rolü üzerinde duruldu.

Tanıtım oturumu, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi; katılımcılar IAESTE aracılığıyla sunulan staj ve değişim fırsatları hakkında uygulamaya yönelik bilgi edinme imkânı buldu.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) ÖĞRENCİLERİNE, ULUSLARARASI STAJ VE DEĞİŞİM İMKANLARI SUNAN...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) ÖĞRENCİLERİNE, ULUSLARARASI STAJ VE DEĞİŞİM İMKANLARI SUNAN IAESTE STAJ DEĞİŞİM PROGRAMI TANITILDI. PROGRAM KAPSAMINDA FARKLI ÜLKELERDE STAJ VE EĞİTİM DENEYİMİ EDİNME İMKANLARI İLE BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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