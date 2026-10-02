Etü ilk başvuruda THE 2027 sıralamasına girerek uluslararası alanda yer aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi ilk kez THE dünya sıralamasında yer aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (Etü), Times Higher Education - THE tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sıralamasına ilk başvurusunda girerek uluslararası listede 1601-1800 bandında yer aldı ve Türkiye sıralamasında 46'ncı oldu.

Sıralamaya katılım ve ölçütler:

THE 2027 sıralamasına 118 ülke ve bölgeden 3 bin 146 üniversite başvurdu; kriterleri karşılayan 2 bin 297 üniversite sıralamaya alındı. Türkiye'den toplam 124 üniversitenin yer aldığı listede ETÜ, kuruluş yılı olan 2010 itibarıyla ilk kez bu uluslararası değerlendirmeye dahil oldu. Sıralama; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ile iş birliği ve uluslararası görünüm olmak üzere beş ana başlık altında toplam 17 performans göstergesi üzerinden hazırlanıyor.

Rektör Çakmak'ın değerlendirmesi:

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilk başvurularında doğrudan sıralamaya girmelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Çakmak, eğitim, araştırma ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarındaki çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Rektör, ETÜ'nün önümüzdeki dönemde araştırma kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirerek sıralamadaki konumunu yükselteceğine inanç belirtti ve bu sonuçta emeği geçen akademisyenler, idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Bu sonuç, ETÜ için uluslararası tanınırlığın artmasına ve kurumun araştırma ile iş birliği faaliyetlerinin daha geniş bir görünürlük kazanmasına zemin hazırlıyor. İlk başvuruda elde edilen yer, kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar için referans niteliği taşıyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN AÇIKLANAN 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASINDA İLK BAŞVURUSUNDA DÜNYADA 1601-1800 BANDINDA, TÜRKİYE'DE İSE 47'NCİ SIRADA YER ALDI.