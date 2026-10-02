BAÇEM'de ekşi mayalı ekmek atölyesi yoğun ilgi gördü

BAÇEM'de ekşi mayalı ekmek atölyesi düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen ekşi mayalı ekmek yapımı atölyesi yoğun katılımla tamamlandı. Etkinlikte ekşi mayanın hazırlanması ve kullanılmasına dair hem teorik bilgiler hem de uygulamalı aşamalar paylaşıldı.

Uygulamalı eğitim ve teknikler:

Deniz Tunçezer'in eğitmenliğinde yürütülen atölyede ekşi mayalı ekmek üretiminin aşamaları, mayalanma süreci, uygun un seçimi, hamur hazırlama yöntemleri ve pişirme teknikleri ayrıntılı olarak ele alındı. Uygulamalı çalışmalar sırasında katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlandı, deneyim paylaşımları yapıldı ve pratik ipuçları verildi. Etkinliğe katılan 70 kişi hazırlanan ekmekleri tatma fırsatı buldu.

Hedefler ve sürdürülebilir üretim:

BAÇEM, kırsal alanda ekonomik hareketliliği artırmak, alternatif tarım ürünlerini tespit etmek ve bunları yaygınlaştırmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. Merkez, modern eğitim salonları ve uygulama alanlarıyla geleneksel beslenme kültürünü canlandırmayı ve sağlıklı gıda üretimini teşvik etmeyi hedefliyor. Atölye kapsamında katılımcılara ekşi maya verilerek öğrendiklerini kendi mutfaklarında uygulama imkânı sunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların ekşi mayalı ekmek üretimine ilişkin hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinmelerine katkı sağladı ve BAÇEM'in sürdürülebilir üretim ve eğitim yaklaşımını pekiştirdi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN BALIKESİR ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE (BAÇEM) DÜZENLENEN EKŞİ MAYALI EKMEK YAPIMI ATÖLYESİ, 70 KATILIMCININ YOĞUN İLGİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.