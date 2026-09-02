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Tatvan kpss lisans oturumuna ilk kez ev sahipliği yapacak

Bitlis'in Tatvan ilçesi, ÖSYM tarafından sınav merkezi ilan edilerek 6 Eylül 2026'de yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilk kez ev sahipliği yapacak; adayların erişimi kolaylaşacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tatvan kpss lisans oturumuna ilk kez ev sahipliği yapacak

Tatvan'da ilk kez düzenlenecek KPSS oturumu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl ilk kez KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu gerçekleştirilecek. Sınavın Tatvan'da yapılması, ÖSYM tarafından ilçenin ayrı bir sınav merkezi olarak belirlenmesiyle mümkün oldu. Karar, ilçedeki adayların yıllardır yaşadığı ulaşım yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Sınav organizasyonu ve hazırlıklar:

ÖSYM yetkilileri ile yerel yönetimin katılımıyla düzenlenen hazırlık sürecinde, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı kapsamında sınav günü alınacak güvenlik tedbirleri ve sahadaki yürütme planları değerlendirildi. Amaç, sınavın güvenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Adaylara ne değişecek:

Önceden KPSS'ye girmek için Bitlis il merkezine gitmek zorunda kalan adaylar, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak oturum için artık ilçe içinden sınava erişebilecek. Bu değişikliğin, adayların ulaşım süresini ve sınava erişimde yaşanan mağduriyetleri azaltması bekleniyor.

Sınavın ilk kez Tatvan'da gerçekleştirilmesi yerel düzeyde lojistik hazırlıkları da öne çıkarıyor; sınav günü koordinasyon, güvenlik ve salon düzenlemeleri başta olmak üzere bir dizi uygulama hayata geçirilecek. Tüm tarafların ortak hedefi, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak oturumun aksaksız tamamlanmasıdır.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU BU YIL İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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