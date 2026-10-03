Bolu'da lastikleri tutuşan tır, vatandaşların hortumlu müdahalesiyle söndürüldü

Olay yeri ve yangının gelişimi:

Yangın, D-100 kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden 34 BFL 023 plakalı tırın arka lastiklerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi, kısa süre sonra alevlendi.

Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar araçlarını durdurarak müdahale için toplandı. Olay anı, tırdan yükselen duman ve alevlerin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşların müdahalesi ve mikser desteği:

Vatandaşlardan biri aracının bagajından çıkardığı yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Tüpün yetersiz kalması üzerine çevredeki araçları durduran kişiler, yoldan geçen bir beton mikserinden yardım istedi ve mikserden uzatılan hortumla alevlere su tutuldu.

Vatandaşların koordineli müdahalesi sayesinde yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı bildirilmedi, tırın arka lastiklerinde hasar oluştuğu görüldü.

Görüntülerde, vatandaşların hızlı refleksi ve işbirliğiyle yangının büyümeden kontrol altına alınması öne çıkıyor; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN ARKA LASTİKLERİ ALEV ALDI. YANGINA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPARKEN, ALEVLER BETON MİKSERİNDEN TUTULAN SUYLA SÖNDÜRÜLDÜ.