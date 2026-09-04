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Bolu'dan kutsal yolculuğa çıkan 25 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Bolu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 25 kişilik umre kafilesi, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dualarıyla uğurlandı; Medine'ye yola çıktı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bolu'dan kutsal yolculuğa çıkan 25 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

uğurlama töreni

Bolu İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan 25 kişilik umre kafilesi, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törenle dualarla uğurlandı. Programa Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Müftünün mesajı:

Programda umrecilere hitap eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, umrenin manevi yönüne dikkat çekti. Demirtaş, "Umre; Rabbimize verdiğimiz kulluk ahdimizi tazelediğimiz, müstesna bir ibadet yolculuğudur. Bu kutlu yolculuğun her bir kardeşimiz için hayırlara, manevi dirilişe ve güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarınızda ülkemizi, milletimizi, İslam âlemini ve mazlum coğrafyaları da unutmayınız" dedi.

kafile ve program detayları:

Okunan duaların ardından umreciler yakınlarıyla vedalaştı. Kafile, Medine'ye gitmek üzere İstanbul'a hareket etti. 20 günlük servisli umre programı'nın 7'nci turuna katılan kafileye, rehber ve din görevlisi olarak Karacaağaç Mahallesi İmam Hatibi Ersin Afacan hizmet verecek.

BOLU İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA UMRE İBADETİ İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK 25 KİŞİLİK KAFİLE...

BOLU İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA UMRE İBADETİ İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK 25 KİŞİLİK KAFİLE, BOLU ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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