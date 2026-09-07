Bolvadin'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan kişi hayatını kaybetti

Bolvadin'de yol kazası: bir kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın çarpıcılığı, kazada kopan pantolon kumaşının çarpan aracın aynasında asılı kalmasıyla dikkat çekti.

Kaza anı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 26 APC 475 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Fethi Koca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Koca ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Koca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Kazayı araştıran jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı yerde yaptıkları incelemede, çarpmanın etkisiyle kopan pantolon kumaşı parçalarının aracın sağ aynasında asılı kaldığını kaydetti. Koca'nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olayla ilgili olarak delil toplama ile tanık ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

Yetkililer, trafik güvenliği ve yaya geçiş kurallarına ilişkin uyarılarını yineleyerek olayın aydınlatılması için çalışmanın sürdüğünü belirtti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, OLAYDA TALİHSİZ ADAMIN PANTOLONUNDAN KOPAN KUMAŞ PARÇALARININ KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN AYNASINDA TAKILI KALMASI DİKKAT ÇEKTİ.