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Bursa'da gece yarısı çarpışma: otomobil takla attı, iki kişi yaralandı

İnegöl'de saat 00.30'da kamyonete çarpan 16 BPJ 394 plakalı otomobil takla attı; sürücü Damla K. ve yolcu Elif Nur K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 01:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da gece yarısı çarpışma: otomobil takla attı, iki kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı kaza:

İnegöl Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, aynı yönde seyreden kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters şekilde durdu ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, İsmail K. (56) idaresindeki 16 BBP 663 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Damla K. (22) yönetimindeki 16 BPJ 394 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın ardından kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ters pozisyonda durdu.

Yaralıların tahliyesi ve soruşturma:

Olay yerindeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Damla K. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Nur K. (20) sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen ekiplerce yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin ve araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı; yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI : 2 YARALI

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI : 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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