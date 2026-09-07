sanayi sitesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde, Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numaradaki yapı malzemeleri dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanın büyük bölümünü sardı; iş yeri geriye adeta bir kül yığını bıraktı.

müdahale ve seferberlik:

Yangına müdahale için sahaya 20'den fazla araç ve 30'u aşkın ekip sevk edildi. Çalışmalarda itfaiye, polis, TOMA, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, TÜRASAŞ itfaiyesi ile belediyelerin Park ve Bahçeler birimlerine ait su tankerleri yer aldı. Söndürme destekleri kapsamında bölgeye yönlendirilen beton mikserleri ve beton pompalarıyla alevlerin üzerine yüksekten tazyikli su ve harç basıldı.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin saatler süren yoğun gayreti sonucu yangın, çevredeki dükkânlara sıçramadan büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak iş yerinin iç kısımlarında bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerin içten içe yanmaya devam ettiği, dolayısıyla söndürme ve soğutma çalışmalarının sahada sürdüğü bildirildi. Müdahale ekipleri, içerideki kızışmış noktalara erişerek tam söndürme işlemi ve soğutmayı tamamlamayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR'DE BAKSAN SANAYİ SİTESİ'NDEKİ YAPI MALZEMELERİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN, 20'DEN FAZLA ARAÇ VE 30'U AŞKIN EKİBİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI. İŞ YERİNİN İÇ KISMINDA YANMALAR DEVAM EDERKEN, DÜKKANDAN GERİYE ADETA BİR KÜL YIĞINI KALDI.