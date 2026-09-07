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Mudanya iskelesine çarpan İDO deniz otobüsünde hasar ve panik

İstanbul-Mudanya seferi yapan İDO deniz otobüsü, Mudanya İskelesi'ne yanaşırken iskeleye çarptı; burnunda hasar oluştu, yolcularda panik yaşandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 01:42

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 01:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya iskelesine çarpan İDO deniz otobüsünde hasar ve panik

Mudanya iskelesine çarpan İDO deniz otobüsünde hasar ve panik

İstanbul-Mudanya seferini gerçekleştiren İDOya ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi'ne yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Olayda geminin burnunda hasar meydana gelirken, yolcular kısa süreli panik yaşadı.

kaza anı ve hasar:

Olay, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'nde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında belirgin deformasyon oluştu; kazada herhangi bir kişi yaralanmadı ve can kaybı bildirilmedi.

Çarpışma anına ait görüntüler, olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların kısa süreli korku ve telaş yaşadığı, mürettebatın ise durumu kontrol altına almaya çalıştığı görülüyor.

inceleme ve yolcu durumu:

Olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin yetkililer inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde çarpmanın kesin nedeni henüz belirlenmedi; yetkililer hasarın boyutunu ve olayın nedenini tespit etmek üzere soruşturmayı sürdürüyor.

Yolcular arasında büyük bir yaralanma bildirilmemesi, kazanın can kaybı veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmamasının önemli olduğu değerlendirmesini beraberinde getirdi. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve inceleme sonuçları bekleniyor.

İDO DENİZ OTOBÜSÜ MUDANYA İSKELESİ’NE ÇARPTI: YOLCULARIN PANİK ANLARI KAMERADA

İDO DENİZ OTOBÜSÜ MUDANYA İSKELESİ’NE ÇARPTI: YOLCULARIN PANİK ANLARI KAMERADA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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