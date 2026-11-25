kütüphaneye verilen ödül ve kapsamı:

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi, okuma alışkanlığını yaygınlaştırma ve kullanıcı sayısını artırma hedefiyle beş yılda yürüttüğü çalışmalar nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kurumun hizmetleri ve topluma sunduğu katkılar değerlendirilerek verilen belge, kütüphanenin yerel düzeydeki etkisini tescilledi.

bölgesel eğitim programı ve katılımcılar:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kütüphane Akademisi tarafından düzenlenen Bölgesel Mesleki Hizmet İçi Eğitim Programı’nın altıncısı Konya’da gerçekleştirildi. Programa Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de görev yapan kütüphane yöneticileri ile personel katıldı ve ödül töreninde Bor kütüphanesinin çalışmaları öne çıkarıldı.

kütüphane faaliyetleri ve toplumsal etki:

Kütüphane son beş yılda 579 etkinlik düzenleyerek yerel ilgiyi artırdı. Müdür Murat Başkan, sunumunda söz konusu faaliyetlerin kütüphaneye yönelimi güçlendirdiğini belirterek, yaklaşık 42 bin nüfuslu Bor’da kurumun 11.205 üyeye ulaştığını aktardı. Bu rakamlar, kütüphanenin erişim ve katılım odaklı stratejisinin somut göstergesi olarak öne çıktı.

Murat Başkan, ailelere yönelik çalışmaların da kütüphaneye başvuruları artırdığını vurguladı; uzmanların katılımıyla düzenlenen aile içi iletişim ve ergenlik döneminde ebeveyn-çocuk ilişkileri konulu eğitimlerin ailelerin kütüphaneyi daha sık kullanmasına katkı sağladığını ifade etti.

erken yaşta okuma alışkanlığına yönelik projeler:

Kütüphane, çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Bor Kütüphanede Hayat Buluyor projesini başlattı. Proje kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitici etkinlikler düzenleniyor ve bu faaliyetler aracılığıyla geleceğin okur profili oluşmasına yönelik adımlar atılıyor.

Başarı belgesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu imzasını taşıdı; belgeyi Personel Daire Başkanı Ahmet Özekmekçi takdim etti. Ödül töreni ve sunumlar, Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesinin sürdürülebilir ve kapsayıcı hizmet anlayışını yerel düzeyde pekiştirdiğini gösterdi.

BOR HALİL NURİ BEY İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINI YAYGINLAŞTIRMAK VE KULLANICI SAYISINI ARTIRMAK İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR, BAŞARI BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.