oyunun teması ve sahneye aktarımı:

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan 'Kadın Kadına Özgürlük', bir radyo haberiyle yeniden yeşeren özgürlük umudunu odağına alıyor. Oyun, cezaevindeki kadınların hayallerini, dışarıda bekleyen yaşamı ve yaşamın değerini sahneye taşıyarak izleyicide empati kurmaya davet ediyor.

Metin, cezaevindeki koşulların bireylerin iç dünyasına etkisini ve kadınların özgürlük arayışlarını yalın bir dille işlerken, sahneleme tercihleri izleyiciye farklı bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor. Oyun, kişisel hikâyeler üzerinden evrensel duygulara temas ederek düşündürücü bir anlatı inşa ediyor.

gösteri bilgileri ve bilet temini:

Oyun, 27 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Didim Gençlik Merkezi (DİGEM)'de izleyiciyle buluşacak. İzlemek isteyen vatandaşlar, giriş kartlarını Didim Belediyesi Halk Masası'ndan temin edebilir.

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sahneye koyduğu bu çalışma, yerel tiyatronun toplumsal meselelere dair sesini duyurmaya yönelik çabasını sürdürdüğünü gösteriyor; izleyicilere hem duygusal hem de düşünsel bir izlenim bırakması amaçlanıyor.

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU TARAFINDAN SAHNELENECEK "KADIN KADINA ÖZGÜRLÜK" OYUNU, CEZAEVİNDEKİ KADINLARIN UMUTLARINI VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞLARINI 27 KASIM CUMA GÜNÜ SAAT 20.00’DE DİGEM’DE İZLEYİCİYLE BULUŞTURACAK.