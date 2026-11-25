İşaret diliyle salona umut taşındı: engelleri aşan sinema akşamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beşinci kez düzenlediği Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri kapsamında, işitme engelli izleyiciler için Türk İşaret Dili çevirisiyle film gösterimi gerçekleştirildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programın ikinci gününde, Lütfi Ömer Akad’ın "Gelin" (1993) filmi Elhamra Sahnesi'nde işaret diliyle izleyicilerle buluştu. Etkinlikte, kültürel yaşama eşit katılımın önemi vurgulandı.

etkinliğin organizasyonu ve hedefi:

Gösterim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Amaç, herkesin belediye hizmetleri ve kültürel etkinliklerden eşit koşullarda yararlanabilmesine yönelik farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

katılımcı görüşleri:

Berna Yurdusev Payamlıdağ, "25 Kasım kapsamında programlarımıza her sene olduğu gibi Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri ile başladık. Bu kadar kalabalığı burada görmek bizim için mutluluk verici. Bugün de sinemanın ışığında ayrımcılığın karşısında, eşitliğin ve dayanışmanın yanında hep birlikte sizinle olmak bizim için çok güzel ve değerli. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" dedi.

Arzu Ütaş ise "Gelin filminin Türk İşaret Dili çevirisini yapıyoruz. Bugün burada sivil toplum kuruluşları ve sağır dernekleri var. Herkesin belediye hizmetlerimizden eşit bir biçimde yararlanması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Karşıyaka Sağırlar Derneği Başkanı Gönül Çevik, "İlk defa katıldım. Çok merak ediyorum, sevinçliyim, heyecanlıyım. Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerine daha önce katıldım, devamını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İlk kez işaret dili çevirisiyle film izleyeceğini belirten Burcu Yunar da "Gelin filmini çok merak ediyorum. İlk defa izleyeceğim. İşaret dili çevirisi var, heyecanlıyım. Bu etkinlik de ilk defa oluyor benim için. Sevinçliyim. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.

Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün hazırladığı animasyon seçkisi ile Tony Gatlif’in "Geronimo" filminin gösterimiyle devam etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BEŞİNCİ KEZ DÜZENLEDİĞİ AYRIMCILIĞA KARŞI SİNEMA GÜNLERİ KAPSAMINDA, İŞİTME ENGELLİ İZLEYİCİLER İÇİN TÜRK İŞARET DİLİ ÇEVİRİSİYLE FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI.