Bostanlar köyü'nde kontrolü kaybeden otomobil şarampole uçtu, üç kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole uçup taklalar atması sonucu 3 kişi yaralandı.

kaza anı ve araç durumu:

Edinilen bilgilere göre, G.A. idaresindeki 80 AHR 311 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araç taklalar atarak durabildi; kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

OSMANİYE’DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇUP TAKLA ATTI: 3 YARALI