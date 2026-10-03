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Mizan operasyonunda 31 kişi tutuklandı: usulsüzlük 31,3 milyar lira

Kocaeli merkezli Mizan operasyonunda 155 firmayla bağlantılı usulsüz vergi iadesi soruşturmasında 52 gözaltı, 31 tutuklama; işlem hacmi 31,3 milyar lira.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 01:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mizan operasyonunda 31 kişi tutuklandı: usulsüzlük 31,3 milyar lira

Mizan operasyonunun kapsamı:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında 155 firmanın sahte belge düzenleyerek haksız vergi iadesi aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tespit edilen toplam işlem hacmi 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olarak kayda geçti.

Operasyonun zamanlaması ve iller:

Soruşturma kapsamında 29 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uygulama Kocaeli ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde gerçekleştirildi.

Şüpheliler ve hukuki süreç:

Operasyonlarda toplam 52 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 31 şüpheli tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 8 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Ayrıca şüphelilere ait malvarlığı değerlerine ilişkin olarak Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama kapsamındaki el koyma tedbirleri uygulandı.

Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı işbirliğiyle sürdürüldüğü bildirildi.

KOCAELİ MERKEZLİ 20 İLİ KAPSAYAN OPERASYONDA, SAHTE BELGE DÜZENLEYEREK HAKSIZ VERGİ İADESİ...

KOCAELİ MERKEZLİ 20 İLİ KAPSAYAN OPERASYONDA, SAHTE BELGE DÜZENLEYEREK HAKSIZ VERGİ İADESİ ALDIKLARI ÖNE SÜRÜLEN 155 FİRMAYA YÖNELİK SORUŞTURMADA 52 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 31’İ TUTUKLANIRKEN, TOPLAM İŞLEM HACMİNİN 31 MİLYAR 300 MİLYON 142 BİN 753 LİRA 34 KURUŞ OLDUĞU BELİRLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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