Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.587,02 -0,72%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,70 +0,38%
--°

Kırıkkale'de ruhsat soruşturması: üç belediye personeli tutuklandı

Kırıkkale Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan R.Z., G.Ç. ve Ö.G. mahkemece tutuklandı; soruşturma genişletildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 00:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de ruhsat soruşturması: üç belediye personeli tutuklandı

soruşturmada tutuklamalar:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye personeli R.Z., G.Ç. ve Ö.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından üç şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ve hakimlik kararına göre hepsi tutuklandı. Şüpheliler, kararın ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

soruşturmanın geçmişi:

Soruşturma, Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptırdığı kış bahçesi ve havuz için ruhsat alamadığını belirten Y.K. adlı vatandaşın şikayeti üzerine başladı. Şikâyette, belediyenin iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z. ile yapılan görüşmeler sonucunda işlemlerin sonuçlanmadığı iddia edildi. Bu ilk başvurunun ardından benzer yöndeki iddiaların ortaya çıkması üzerine soruşturma kapsamı genişletildi.

mali inceleme ve deliller:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ile MASAK verileri detaylı olarak incelendi. İncelemede; R.Z. hesabına 180 işlemde 1.056.880 lira, G.Ç. hesabına 101 işlemde 3.120.885 lira, Ö.G. ile oğluna ait hesaplara ise 100 işlemde 156.211 lira para girişi tespit edildi. Bu bulguların ardından belediyedeki ilgili birimlerde ve şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, elde edilen deliller dosyaya eklendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Hakimlik kararı sonrası tutuklanan şüphelilerin adli süreci ve dosyadaki delillerin incelenmesi devam ediyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN RÜŞVET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 3...

KIRIKKALE BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN RÜŞVET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 3 PERSONEL, ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bostanlar köyü'nde kontrolü kaybeden otomobil şarampole uçtu, üç kişi yaralandı
images

Aksaray'da Seleci Kösetol köyü mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü ağır y...
images

Kayıt 46 gün sonra bulundu, kazanın seyrini değiştirdi
images

Yazışmalarda görülen 'FETÖ' ifadesi hakem atamalarını soruşturma kapsamına aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çöplükte başlayan yangın Antakya ekipleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya'da iletişimi güçlendirecek nokta açtı

Fenerbahçe evinde ritmini bozmadı: Euroleague'de 3'te 3

Belçika'da net galibiyet: Türkiye 3-0 mağlup oldu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı