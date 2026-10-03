Kırıkkale'de ruhsat soruşturması: üç belediye personeli tutuklandı

soruşturmada tutuklamalar:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye personeli R.Z., G.Ç. ve Ö.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından üç şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ve hakimlik kararına göre hepsi tutuklandı. Şüpheliler, kararın ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

soruşturmanın geçmişi:

Soruşturma, Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptırdığı kış bahçesi ve havuz için ruhsat alamadığını belirten Y.K. adlı vatandaşın şikayeti üzerine başladı. Şikâyette, belediyenin iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z. ile yapılan görüşmeler sonucunda işlemlerin sonuçlanmadığı iddia edildi. Bu ilk başvurunun ardından benzer yöndeki iddiaların ortaya çıkması üzerine soruşturma kapsamı genişletildi.

mali inceleme ve deliller:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ile MASAK verileri detaylı olarak incelendi. İncelemede; R.Z. hesabına 180 işlemde 1.056.880 lira, G.Ç. hesabına 101 işlemde 3.120.885 lira, Ö.G. ile oğluna ait hesaplara ise 100 işlemde 156.211 lira para girişi tespit edildi. Bu bulguların ardından belediyedeki ilgili birimlerde ve şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, elde edilen deliller dosyaya eklendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Hakimlik kararı sonrası tutuklanan şüphelilerin adli süreci ve dosyadaki delillerin incelenmesi devam ediyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN RÜŞVET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 3 PERSONEL, ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI.