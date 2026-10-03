Elazığ'da alt geçitlerde su seviyesi 2,10 metreye kadar yükseldi, ulaşım durdu

kent genelinde sağanak etkisi ve su birikintileri:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle kentin ana arterleri ve mahallelerinde kısa sürede su birikintileri oluştu, bazı yollar ve kavşaklarda ulaşım aksadı.

Alt geçitler yağıştan etkilenen en hassas noktalar arasında yer aldı. Girişinde "Yağış anında alt geçidi kullanmayınız" uyarısı ve araçlar için "2,10 metre azami yükseklik" tabelası bulunan bir alt geçitte su seviyesi, geçidin izin verdiği maksimum sınır olan 2,10 metre'ye kadar yükseldi. Geçidin tamamen suyla kaplanması nedeniyle bölgede ulaşım durdu.

kurtarma operasyonu ve müdahaleler:

Kızılay alt geçidinde ise bir otomobil yağış nedeniyle biriken suyun içinde mahsur kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri müdahale ile aracı ve sürücüsünü güvenli şekilde kurtardı.

Yetkililer, kent genelinde tahliye, temizleme ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına uyarak özellikle alt geçitleri yağış anında kullanmamaları yönünde uyarıldı.

ELAZIĞ'DA UYARISI YAPILAN SAĞANAK YAĞIŞ KENT GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, ÜZERİNDE "YAĞIŞ ANINDA ALT GEÇİDİ KULLANMAYINIZ" UYARISI VE 2,10 METRE AZAMİ YÜKSEKLİK TABELASI YER ALAN BİR ALT GEÇİTTE SU SEVİYESİ BU MAKSİMUM SINIRA DAYANDI, MAHSUR KALAN BİR ARAÇ İSE İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI