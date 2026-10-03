Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.587,02 -0,72%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,70 +0,38%
--°

Elazığ'da alt geçitlerde su seviyesi 2,10 metreye kadar yükseldi, ulaşım durdu

Meteoroloji uyarısının ardından etkili sağanak, bir alt geçitte suyu 2,10 metreye kadar yükseltti; bir araç mahsur kaldı, itfaiye kurtardı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 01:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da alt geçitlerde su seviyesi 2,10 metreye kadar yükseldi, ulaşım durdu

kent genelinde sağanak etkisi ve su birikintileri:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle kentin ana arterleri ve mahallelerinde kısa sürede su birikintileri oluştu, bazı yollar ve kavşaklarda ulaşım aksadı.

Alt geçitler yağıştan etkilenen en hassas noktalar arasında yer aldı. Girişinde "Yağış anında alt geçidi kullanmayınız" uyarısı ve araçlar için "2,10 metre azami yükseklik" tabelası bulunan bir alt geçitte su seviyesi, geçidin izin verdiği maksimum sınır olan 2,10 metre'ye kadar yükseldi. Geçidin tamamen suyla kaplanması nedeniyle bölgede ulaşım durdu.

kurtarma operasyonu ve müdahaleler:

Kızılay alt geçidinde ise bir otomobil yağış nedeniyle biriken suyun içinde mahsur kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri müdahale ile aracı ve sürücüsünü güvenli şekilde kurtardı.

Yetkililer, kent genelinde tahliye, temizleme ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına uyarak özellikle alt geçitleri yağış anında kullanmamaları yönünde uyarıldı.

ELAZIĞ&#039;DA UYARISI YAPILAN SAĞANAK YAĞIŞ KENT GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, ÜZERİNDE &quot;YAĞIŞ...

ELAZIĞ'DA UYARISI YAPILAN SAĞANAK YAĞIŞ KENT GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, ÜZERİNDE "YAĞIŞ ANINDA ALT GEÇİDİ KULLANMAYINIZ" UYARISI VE 2,10 METRE AZAMİ YÜKSEKLİK TABELASI YER ALAN BİR ALT GEÇİTTE SU SEVİYESİ BU MAKSİMUM SINIRA DAYANDI, MAHSUR KALAN BİR ARAÇ İSE İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çöplükte başlayan yangın Antakya ekipleri sayesinde kısa sürede kontrol altına a...
images

Ani sağanak hayatı sekteye uğrattı: Elazığ sokakları suyla doldu
images

Elazığ'da Baskil ilçesinde sağanak sonrası köyleri vuran sel
images

Bandırma'da şiddetli rüzgâr iğde ağacını kökünden sökerek park halindeki araca d...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bedirli kavşağında çarpışma: mevsimlik işçileri taşıyan minibüste 2 yaralı

Esenyurt'ta hazır döner şüphesi: 30 kişi gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Mizan operasyonunda 31 kişi tutuklandı: usulsüzlük 31,3 milyar lira

Upamecano'nın kırmızı kartı maçın akışını değiştirdi: Fransa 1-1 İtalya

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı