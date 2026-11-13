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Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüldü; ilçe merkezi sis tabakasıyla örtüldü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı

Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günün ilk saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili oldu.

Görüş mesafesi ve etkileri:

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçe merkezi yoğun bir sis tabakası altında kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisi daha belirgin oldu.

Manzara ve dikkati çeken görüntüler:

Sis bulutlarıyla kaplanan ilçe, ortaya çıkan atmosferik manzaralarla göze çarptı; oluşan sahneler Boyabat'ta güzel görüntüler oluşturdu ve dikkat çekti.

Boyabat sise teslim oldu

Boyabat sise teslim oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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