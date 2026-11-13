Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günün ilk saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili oldu.
Görüş mesafesi ve etkileri:
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçe merkezi yoğun bir sis tabakası altında kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisi daha belirgin oldu.
Manzara ve dikkati çeken görüntüler:
Sis bulutlarıyla kaplanan ilçe, ortaya çıkan atmosferik manzaralarla göze çarptı; oluşan sahneler Boyabat'ta güzel görüntüler oluşturdu ve dikkat çekti.
Boyabat sise teslim oldu
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