Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günün ilk saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili oldu.

Görüş mesafesi ve etkileri:

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçe merkezi yoğun bir sis tabakası altında kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisi daha belirgin oldu.

Manzara ve dikkati çeken görüntüler:

Sis bulutlarıyla kaplanan ilçe, ortaya çıkan atmosferik manzaralarla göze çarptı; oluşan sahneler Boyabat'ta güzel görüntüler oluşturdu ve dikkat çekti.

Boyabat sise teslim oldu