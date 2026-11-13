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Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

COP31'de konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ticaretin iklim çözümünün merkezinde olduğunu, 2053 net sıfır hedefiyle adil yatırımlar çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

Ticaret ve finans COP31 gündeminde merkezde yer aldı

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Finans ve Ticaret Günü açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat katıldı. COP31 alanındaki özel etkinlik kapsamında yapılan açılış konuşmasında Bolat, ticaretin iklim gündemindeki rolünü ve Türkiye'nin attığı adımları gündeme taşıdı.

Ticaretin iklim çözümlerindeki rolü

Bakan Bolat, konuşmasında "Ticaret, tali bir konu değildir. İklim çözümünün merkezinde yer almaktadır." diyerek, ticaretin iklim hedeflerini somut eylemlere ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmedeki önemini vurguladı. COP31 için hedeflerinin taahhütlerden uygulamaya geçmek olduğunu belirten Bolat, ticaretin ülkelerin tek başına üretemedikleri çözümlere erişmelerine yardımcı olduğunu ve küresel iş birliğini hızlandırdığını söyledi.

Jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri aksamaları ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar gibi risklerin bulunduğu bir dönemde iklim eylemi ile uluslararası ticaret ve sanayi gelişiminin birbirine rakip değil, birbirini güçlendiren gündemler olması gerektiğini ifade etti.

Yeşil dönüşüm: yükümlülüklerin ötesinde ekonomik fırsat

Bolat, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda "çağımızın en büyük ekonomik fırsatlarından biri" olduğunu belirtti. Mevcut ticaret verilerinin yeşil dönüşümün yeni pazarlar, ürünler, hizmetler ve yatırımlar yarattığını gösterdiğini söyleyen Bolat, zorluk olarak ticaretin bu dönüşümün itici gücü haline getirilmesinin öne çıktığını anlattı. Ticaretin sürdürülebilir ürünlere ve temiz teknolojilere erişimi kolaylaştırması; bütün ekonomilerin yeni yeşil değer zincirlerinden yararlanmasını sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca Bolat, dönüşüm sürecinde "işletmelerin yeni yükümlülüklerle, yeni engellerle karşı karşıya kaldığı ancak bunları karşılayacak imkânlara sahip olmadığı bir dönüşümden kaçınmalıyız" uyarısını yaptı ve bu boşlukların hükümetler, uluslararası kuruluşlar, finans aktörleri ve işletmeler tarafından birlikte kapatılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin stratejik adımları ve hedefleri

Bakan Bolat, Türkiye'nin yeşil dönüşümü ticaret politikasının temel öncelikleri arasında ele aldığını belirterek, Avrupa Birliği ile 30 yıllık Gümrük Birliği entegrasyonunun bu süreçteki önemine işaret etti. Türkiye, 2021'de Paris Anlaşması'nı onayladı ve aynı yıl Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı kabul etti.

Bolat ayrıca Türkiye'nin 2053 yılı için ilan ettiği net sıfır karbon emisyonu hedefini ve Temmuz 2025'te kabul edilen İklim Kanunu'nun ulusal karbon fiyatlandırması ile Emisyon Ticaret Sistemi için yasal temel oluşturduğunu hatırlattı. Sanayide karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman ve temiz enerji alanlarında stratejiler ve yol haritaları geliştirildiğini belirten Bolat, bu hedefler doğrultusunda sanayiciler, ticaret odaları ve ihracatçı birlikleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Son olarak Bakan, dönüşümün gerçekten küresel olabilmesi için yatırımların gelişmekte olan ekonomilere, küçük üreticilere ve desteğe en fazla ihtiyaç duyan topluluklara ulaşmasının şart olduğunu vurguladı ve COP31 kapsamındaki tartışmaların, hükümetler ile özel sektör ve finans aktörleri arasında somut iş birliklerine dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Bolat: &quot;Ticaret, iklim çözümünün merkezinde yer alıyor&quot;

Bakan Bolat: "Ticaret, iklim çözümünün merkezinde yer alıyor"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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