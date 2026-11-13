Çizmelerini çıkarıp çorapla gelen zeytin üreticisine müdürün gönül dolu hareketi

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Havran ilçesinde, kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işleri sonrası ehliyet işlemleri için Havran Kaymakamlığı'ndaki İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Yağışlı arazi nedeniyle çamurlanan çizmelerini, kamu binasının zeminini kirletmemek amacıyla giriş merdivenlerinde özenle çıkarıp içeriye çorapla yürüdü.

nezaket kapıda başladı:

Koca'nın bu davranışı kurum içinde fark edildi. İşlem bankosuna çoraplarıyla yaklaşan vatandaşın durumunu gören yetkililer, davranışın hem kamu alanının temiz tutulması hem de üreticiye gösterilen saygı yönünden örnek olduğunu belirtti.

Müdürün davranışı ve görüntüler:

İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, kısa sürede müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca'nın ayaklarına kendi elleriyle çizmelerini giydirdi. Müdürün, Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.

O anlar hem kurumun güvenlik kamerasına hem de çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal çevrede ve kurum içindeki çalışanlar arasında takdir topladı ve duygu dolu bir karşılaşma olarak gündeme geldi.

BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE RESMİ İŞLEM YAPTIRMAK İÇİN HAVRAN KAYMAKAMLĞINDAKİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE GELEN ZEYTİN ÜRETİCİSİ LEVENT KOCA, BİNANIN ZEMİNİNİ KİRLETMEMEK İÇİN ÇAMURLU ÇİZMELERİNİ BİNANIN GİRİŞ MERDİVENLERİNDE ÇIKARARAK İÇERİYE ÇORAPLARIYLA GİRDİ. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI