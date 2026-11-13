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Boyabat'ı sis bulutları sardı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu; görüş mesafesi düştü ve yüksek kesimlerde oluşan bulut tabakası fotoğrafçılara eşsiz görüntüler sundu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Boyabat'ı sis bulutları sardı

Boyabat'ta yoğun sis etkili oldu:

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe merkezini kaplayarak görüş mesafesini yer yer düşürdü ve yapıları ince bir tabaka halinde örttü.

manzara ve görünüm:

Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin olan sis, bölgeyi bulut katmanlarıyla sararak izlemeye değer manzaralar oluşturdu. Sis bulutları, doğal ve kentsel öğelerin siluetlerini belirginleştirerek farklı bir atmosfer sundu.

günlük yaşam ve gözlemler:

İlçe merkezinde etkili olan sis, görünümü yumuşatırken aynı zamanda görüş mesafesinin azalmasına yol açtı. Yerel sakinlerin ve ilçeyi izleyenlerin dikkatini çeken bu durum, Boyabat'ın gündelik dokusuna görsel bir farklılık kattı.

Genel olarak Boyabat, oluşan sis tabakasıyla hem örtüleyici hem de estetik açıdan çarpıcı bir görüntü ortaya koydu.

BOYABAT SİSE TESLİM OLDU

BOYABAT SİSE TESLİM OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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