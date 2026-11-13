Buzla örtülen Limni Gölü Zigana'da kartpostallık kışı gösterdi

Limni Gölü kışın beyazlığıyla dikkat çekti

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, son kar yağışı ve gece sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesiyle birlikte yüzeyinde buzlanma gözlendi. Deniz seviyesinden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan göl, çevresini saran çam ormanlarının beyaz örtüyle buluşmasıyla kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Buz tutan göl ve atmosferik değişim:

Geceleri kaydedilen soğuk dalga, göl yüzeyinin kısmen veya tamamen donmasına yol açtı. Beyaz ve yeşilin iç içe geçtiği sahnede çam ağaçlarının üzerindeki kar kütleleri, alana pamuk tarlalarını andıran bir görünüm verdi. Bölge dron kameralarıyla havadan görüntülendi; havadan çekilen kayıtlarda zirvelerin, orman dokusunun ve donmuş su yüzeyinin birleşimi masalsı bir atmosfer yaratıyor.

Ziyaretçi profili ve sezon değerlendirmesi:

Limni Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenleri ağırladığı gibi kışın da doğaseverleri çekiyor. Bölgeye ulaşımın Gümüşhane ve Trabzon kent merkezlerinden yaklaşık 45 dakika sürmesi, mekânı hem günübirlik hem de kısa süreli ziyaretler için cazip kılıyor. Bu sezonun ilk döneminde bölgeyi ziyaret edenlerin çoğunluğunu yabancı turistler oluşturdu ve yetkililer geçen dönem için yaklaşık 200 bine yakın ziyaretçi sayısını paylaştı.

Tesis işletmecisi Murat Eroğlu bölgedeki durumu şu sözlerle aktardı: "Limni Gölü’ndeyiz. Sezonun ilk karı yağdı. Hava sıcaklığı yaklaşık olarak eksi 14, 15 derecelere kadar düştü. Görüldüğü gibi gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Karın verdiği güzellikle manzaralarımız muhteşem bir hal aldı. 2 bin 24 rakımdayız ve 30 santimetreye yakın kar yağdı. Mevsimsel olarak çok aşırı bir soğuk yaşıyoruz".

Eroğlu, yolların ulaşıma açıldığını ve yerli ile yabancı ziyaretçilerin gelmeye devam ettiğini belirterek, tesisin kar yağışı devam ettiği sürece hizmet vermeye açık kalacağını söyledi. İşletmeci ayrıca, çam ağaçlarının karla kaplanmasının bölgeye ayrı bir çekicilik kattığını vurguladı.

Alanı gezmeye gelen ziyaretçilerden Murat Köse ise deneyimini, "Sabah manzara çok güzeldi. Güneş ayrı bir yerden vuruyordu, bir yandan da kar yağıyordu. Şu an göl donmuş durumda. Herkesin gelip görmesini istediğim bir yer. Günde dört mevsimin yaşandığı bir coğrafyadayız. Yaz ile kış arasında büyük fark var. Kar yağdığında manzara tamamen değişiyor. Gölün donması, ağaçların eğilmesiyle tabiat parkı şekil değiştirdi. Sular buz tuttu, hava soğuk ama burası harika bir doğa harikası" sözleriyle özetledi.

Limni Gölü Tabiat Parkı, hem doğal dokusu hem de kolay ulaşılabilir konumuyla kış fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için tercih edilen noktalar arasında yer almayı sürdürüyor. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak ziyaretçilerin tedbirli olmalarını ve bölgeye giderken güncel yol bilgilerini kontrol etmelerini öneriyor.

GÜMÜŞHANE'NİN TORUL İLÇESİNDE YER ALAN LİMNİ GÖLÜ TABİAT PARKI, KAR YAĞIŞI VE EKSİ 15 DERECEYE DÜŞEN HAVA SICAKLIĞIYLA BİRLİKTE BUZ TUTTU.