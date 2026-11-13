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Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

Bursa'da lodos, caddeye usulsüz konulan dubaları devirdi; dubalar motosikletin altına girince sürücü düştü ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

Bursa'da dubalar lodos nedeniyle motosikletin altına girdi

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin başka araçların park etmesini engellemek amacıyla cadde üzerine usulsüz şekilde koyduğu dubalar, etkili olan şiddetli lodosla devrildi.

olayın gelişimi:

Önce yola devrilen dubalar, seyir hâlindeki bir motosikletin altına girdi. Motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düşerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anına ilişkin görüntüler, bölgede seyir hâlindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

güvenlik ve sorumluluk:

Olay, caddeye yerleştirilen objelerin olası tehlikelerini gözler önüne serdi. Özellikle kuvvetli rüzgâr koşullarında sabitlenmemiş veya yetkisiz bırakılmış dubalar trafikte risk oluşturabiliyor. Görüntülerde tehlikeli anlar saniye saniye kaydedildi ve kazanın nasıl gerçekleştiği net biçimde görülüyor.

Yetkili mercilerin ve işletmelerin, trafik güvenliğini tehlikeye atacak uygulamalardan kaçınması gerektiği vurgulanabilir; olayda başka can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

BURSA’DA LODOSTAN HAREKET EDEN DUBALAR MOTOSİKLETİN ALTINA GİRDİ, SÜRÜCÜ YERE DÜŞTÜ

BURSA’DA LODOSTAN HAREKET EDEN DUBALAR MOTOSİKLETİN ALTINA GİRDİ, SÜRÜCÜ YERE DÜŞTÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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