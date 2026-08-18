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Boyabat'ta genç hafızların mezuniyet coşkusu

Boyabat'ta Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler konvoy ve okul töreniyle mezuniyet sevincini paylaştı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Boyabat'ta genç hafızların mezuniyet coşkusu

Okul bahçesinde tören ve tilavet:

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen mezuniyet programı, Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesinde öğrenciler bir konvoy eşliğinde ilçede kısa bir geçiş yaptı; ardından okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam eden program seyircilerin ilgisini çekti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alana giriş yapan hafız öğrenciler, törene görsel bir zenginlik kattı. Program boyunca mezun olmanın verdiği mutluluk ve gurur açıkça hissedildi; öğretmenler ve aileler bu özel güne tanıklık etti.

Geleneksel etkinlik ve ailelerin katılımı:

Törenin sonunda geleneksel hale gelen çocukları ıslatma etkinliği düzenlendi ve mezunlar, öğretmenleriyle birlikte bu anı coşkuyla paylaştı. Aileler de öğrencilerin bu başarısına ortak olarak hem duygusal hem de neşeli anlar yaşadı.

Mezun olan hafızlar arasında Alper Karaman, Burak Sevinç, Talha Dilgeç, Yusuf Şen, Ahmet Alkan, Eymen Kızlaslan, Hüseyin Öz ve M. Mustafa Tekcan bulunuyor. Program, hem dinî bir ritüel hem de toplumsal bir kutlama niteliğiyle son buldu; katılımcılar başarıyı ve dayanışmayı öne çıkaran etkinliklerde bir araya geldi.

MEHMET ALBAYRAK HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU&#039;NDA HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN...

MEHMET ALBAYRAK HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU'NDA HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN MEZUNİYET PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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