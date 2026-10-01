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Boyabat'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

Boyabat'ta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı; yolcu İ.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boyabat'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

kaza yerinden ilk bilgiler:

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücü K.D. idaresindeki 52 ES 359 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İ.Y., tedavi için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş nedeninin ve olası ihmallerin tespiti amacıyla olay yerinde delil çalışması yapıldığı, görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı bildirildi. Trafik akışının güvenli hale getirilmesi için gerekli önlemler ekiplerce alındı.

Yetkililer, sürücülerin hız ve yol koşullarına göre dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOYABAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ...

BOYABAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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