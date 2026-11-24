Zincirlikuyu iş merkezi 27 yıl sonra yeniden hizmete girdi:

Düzce'de 1999 depreminde yıkılan Zincirlikuyu İş Merkezi, hak sahipleri ve Düzce Belediyesi'nin girişimleriyle yeniden inşa edilerek Öğretmenler Günü töreninde açıldı. Yeniden inşa edilen yapı, kentin merkezindeki çarşı dokusunda önemli bir işlevsel dönüşüm sağladı.

Binanın yapısı ve kütüphane düzenlemesi:

İş merkezi toplam 2 bin 529 metrekare inşaat alanına sahip olup içinde 42 dükkan yer alıyor. Binanın belediyeye düşen kısmı, 964 metrekare büyüklüğünde iki kat halinde düzenlenerek modern donanımlı bir kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphane aynı anda 228 kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı; ışıklandırma, oturma düzeni ve internet altyapısı gibi ayrıntılar özenle planlandı.

Süreç, sorumluluk ve yetkililerin mesajları:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, açılış töreninde kütüphanenin eğitim yatırımlarına eklenen yeni bir halka olduğunu vurguladı. Başkan Özlü, son üç yılda açılan kütüphaneleri sayarken Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi ve Yahya Kemal Kütüphanesi'ni anarak bu yatırımın sürece katkısını dile getirdi. Özlü, binayı asıl inşa edenin belediye değil hak sahipleri olduğunu belirterek hak sahiplerine teşekkür etti ve kütüphanenin teknik donanımına dikkat çekti.

Vali Mehmet Makas ise konuşmasında kütüphanelerin önemine işaret ederek, "Oku diye başlayan bir inancın evlatlarıyız" dedi ve açılan eserin öğretmenler, öğrenciler ve okuma sevdalıları için taşıdığı değeri vurguladı. Vali Makas ayrıca Bakanın "İşin özü çalışmaktır" şiarına atıfta bulunarak yapılan yatırımların takipçisi olduklarını belirtti.

Açılışla birlikte Zincirlikuyu İş Merkezi'nin ticari birimleri ve belediyeye ait kütüphane bölümü, şehir halkının ve öğrencilerin kullanımına sunuldu. Projenin hem çarşı ekonomisine hem de eğitim altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

27 yıl önce depremde yıkılmıştı, iki katı kütüphane olarak hizmete açıldı