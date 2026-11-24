Mikrobistan miniklerle buluştu

Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesini hedefleyerek minik izleyicilere ücretsiz tiyatro sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda sahnelenen 'Mikrobistan' adlı müzikli çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu'nda ücretsiz izleyicilerle buluştu ve yoğun ilgi gördü. Renkli dekorları, eğlenceli kurgusu ve oyuncuların performansları oyun boyunca beğeni topladı.

oyunun temasına dair:

'Mikrobistan', temizlik alışkanlıklarını ve arkadaşına sahip çıkmanın önemini çocukların anlayacağı sade ve eğlenceli bir dille anlatıyor. Oyun, sahne tasarımı ve müzikle desteklenen anlatımı sayesinde miniklerin dikkatini çekerken, günlük yaşamda uygulanabilir mesajlar veriyor. Seyirciler, oyunun hem öğretici hem de keyifli yapısını öne çıkardı.

belediyenin hedefleri ve başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür sanat etkinliklerinin çocukların gelişiminde önemli olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla iç içe büyümesini hedefliyoruz. Evlatlarımızın yalnızca keyifli vakit geçirmelerini değil, aynı zamanda izledikleri oyunlarla yeni şeyler öğrenmelerini ve hayal dünyalarını geliştirmelerini de önemsiyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızı sanatın farklı dallarıyla buluşturuyoruz ve böylece onların kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Evlatlarımızın etkinliklerimize gösterdiği yoğun ilgi ve yüzlerindeki tebessüm bizlere de büyük mutluluk veriyor. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren ve ufuklarını genişleten kültür sanat programlarımız artarak devam edecek" dedi.

ÇOCUKLARIN KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BÜYÜMESİNİ HEDEFLEYEN YILDIRIM BELEDİYESİ, MİNİK İZLEYİCİLERE ÜCRETSİZ TİYATRO KEYFİ SUNUYOR. YILDIRIM BELEDİYESİ, BU KAPSAMDA ‘‘MİKROBİSTAN’ ADLI TİYATRO OYUNUNU ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU. ADİLE NAŞİT TİYATROSU’NDA ÜCRETSİZ OLARAK SAHNELENEN OYUNA, MİNİKLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ. ‘MİKROBİSTAN’ ADLI MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU; RENKLİ DEKORLARI, EĞLENCELİ HİKAYESİ VE OYUNCULARIN PERFORMANSIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI. TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARINI VE ARKADAŞINA SAHİP ÇIKMANIN ÖNEMİNİ EĞLENCELİ BİR DİLLE ANLATAN OYUN, MİNİK İZLEYİCİLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI.