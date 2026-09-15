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Bozdoğan'da köpeğin yola çıkışı zincirleme kazaya yol açtı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yola aniden çıkan köpek nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozdoğan'da köpeğin yola çıkışı zincirleme kazaya yol açtı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Yazıkent ile Koyuncular mahalleleri arasında meydana gelen kazada iddiaya göre yola aniden çıkan bir köpek, üç aracın birbirine girmesine neden oldu. Olayda araçları kullananların isimleri A.Ç., Y.Ç. ve K.M. olarak bildirildi.

Sürücülerin köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevralar sırasında kontrolün kaybedilmesi sonucu zincirleme kaza gerçekleşti. Görgü ve ilk bilgiler, kazada toplam 3 aracın hasar gördüğünü işaret ediyor.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayın ardından polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, köpeğin yola çıkış koşulları ve sürücülerin manevra anındaki hız ve mesafe ilişkisini araştırıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOZDOĞAN’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

BOZDOĞAN’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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