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Bozdoğan'da okul müdürleri yeni eğitim yılı hazırlıklarını masaya yatırdı

Bozdoğan'da 2026-2027 eğitim dönemi öncesi, Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen'in katılımıyla okul müdürleri hazırlıkları ve eğitim hizmetlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bozdoğan'da okul müdürleri yeni eğitim yılı hazırlıklarını masaya yatırdı

Bozdoğan'da okul müdürleri yeni döneme hazırlanıyor

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ile ilçedeki okul müdürlerinin katılımıyla, Bozdoğan Adnan Menderes Piknik Alanı'nda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı ve 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesi yürütülen hazırlıklar gündeme alındı.

toplantıda ele alınan ana başlıklar:

Toplantıda ilçedeki okulların genel durumu gözden geçirildi; fiziki imkânlar, derslik hazırlıkları ve gerekli bakım-onarım çalışmaları konuşuldu. Ayrıca öğretim programlarının sağlıklı yürütülmesi için yapılacak düzenlemeler, kaynak planlaması ve eğitim hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik öncelikler değerlendirildi.

Okul müdürlerinin görüş ve değerlendirmeleri alındı; sahadan gelen taleplerin ve ihtiyaçların koordineli bir şekilde çözüme kavuşturulması için görev dağılımları ve takip mekanizmaları üzerinde duruldu. Toplantı, iletişim ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir platform olarak planlandı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulundu ve yeni döneme ilişkin hazırlıkların önemini vurguladı. Sağlıklı ve verimli bir eğitim-öğretim süreci için yapılması gereken çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasında koordinasyonun artırılması ve 2026-2027 eğitim öğretim döneminin sorunsuz başlamasına yönelik adımların netleştirilmesiyle sona erdi.

BOZDOĞAN’DA YAKLAŞAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI...

BOZDOĞAN’DA YAKLAŞAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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