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Çan'da yol çıkışında çarpışma: saman balyaları yola saçıldı, 1 yaralı

Çan ilçesi Büyükpaşa sapağı yakınında saat 21.15'te 17 ZF 691 plakalı otomobil, saman yüklü 17 HB 472 plakalı traktöre çarptı; sürücü A.Ç. yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çan'da yol çıkışında çarpışma: saman balyaları yola saçıldı, 1 yaralı

Çan'da akşam saatlerinde trafik kazası

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün akşam saat 21.15 sıralarında meydana gelen kazada, tarım arazisinden karayoluna çıkan traktör ile bölgeden seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Olayda, tarım aracı üzerinde bulunan saman balyaları çarpışmanın etkisiyle yola saçıldı.

Kazaya karışan araç ve sürücüler:

Kazaya karışan traktör, İ.P. idaresinde ve 17 HB 472 plakalı olarak rapor edildi. Çarpışan otomobil ise A.Ç. yönetimindeki 17 ZF 691 plakalı araçtı. Çarpışmanın ardından çevrede güvenlik ve trafik akışı sağlanana kadar bölgeye müdahale edildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın trafik güvenliği açısından detayları değerlendiriliyor.

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ...

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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