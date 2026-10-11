Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, zeytin fiyatlarının üreticinin maliyetini karşılamadığını söyleyerek fiyat artışı talep etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, zeytin hasadının sürdüğü dönemde üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Kendisinin de bir üretici olduğunu hatırlatan Başkan Özel, sezonun en kritik anında verilen düşük alım fiyatlarının çiftçiyi zarara soktuğunu belirtti. Üreticinin emeğinin ve masrafının yok sayılmasına sessiz kalmayacağını vurguladı.

üreticinin mali yükü ve talepleri:

Özel, bahçe bakımından gübre ve ilaç kullanımına, işçilikten diğer işletme giderlerine kadar çok sayıda kalem olduğunu anlattı. Hasat döneminde üreticinin elde edeceği gelirle borçlarını kapatmayı ve ailesinin geçimini sağlamayı beklediğini ifade eden Başkan Özel, Çiftçimizin bir yıllık emeği, bir bardak çay parasına satılamaz sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mevcut alım fiyatlarının üreticinin maliyetlerini dahi karşılamadığına dikkat çekti ve fiyatların üreticinin emeğini ve masrafını karşılayacak seviyeye yükseltilmesini talep etti.

Başkan Özel, üreticinin zararına ürün satmak zorunda bırakılmaması gerektiğini belirterek yerel ve merkezi düzeyde çözüm çağrısı yaptı. Üreticinin daha adil bir gelir elde etmesi için alım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

uyarı: üretimin sürdürülebilirliği tehlikede:

Özel, bu yıl yaşanan zararın sadece bugünü değil, önümüzdeki yılları da etkileyebileceğini söyledi. Düşük fiyatların devam etmesi halinde hem zeytin hem de zeytinyağı üretiminin ve üretimin sürekliliğinin tehlikeye gireceğini belirtti. Bu duruma karşı çözüm üretilmezse üreticilerin üretimden çekilme riskinin artacağını ifade eden Başkan, gerekirse zeytin toplamaya ara vermeyi de değerlendirmeliyiz uyarısında bulundu.

Kendini hem çiftçi hem üretici hem de belediye başkanı olarak tanımlayan Mustafa Galip Özel, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğini ve alın terinin karşılığını alması için sesini yükseltmeye devam edeceğini söyledi. Yerel yönetim olarak üreticinin haklarını savunacak adımların takip edileceği mesajı verildi.

BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GALİP ÖZEL, ZEYTİN FİYATLARINA TEPKİ GÖSTEREREK ÜRETİCİNİN...

BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GALİP ÖZEL, ZEYTİN FİYATLARINA TEPKİ GÖSTEREREK ÜRETİCİNİN MEVCUT FİYATLARLA ZARAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana ticaret odası yönetiminde yeni dönem: Mehmet Şahbaz başkan
images

Eylül bereketi: İzmir tezgahlarında palamut yükselişiyle 9 bin tonu aştı
images

Tarladan fabrikaya: Amasya'da şeker pancarı sezonu başladı
images

Serik'te yağış uyarısı hasadı öne çekti: nar tarlada 15-30 liradan satılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi