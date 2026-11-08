Hezarfen havalimanı'nda iniş sonrası eğitim uçağı toprak alana saptı

Büyükçekmece'de konuşlu Hezarfen Havalimanında sabah saatlerinde iniş yapan bir eğitim uçağı, piste tutunamayarak çevredeki toprak alana girdi. Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmezken, pilotun sağlık durumunun kontrolü için tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre uçak inişe geçtiği sırada pistte beklenen tutunmayı sağlayamadı ve kontrol edilerek toprak zemine yönlendirildi. Pilot, aracı emniyetli bir şekilde durdurmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; ekipler alanda güvenlik ve müdahale çalışmalarını gerçekleştirdi.

Soruşturma ve teknik inceleme:

Kazanın nedeninin belirlenmesi için ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından teknik çalışma başlatılacağı bildirildi. Olay yerinde yapılan tespitlerin ardından uçak, daha ayrıntılı inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve nedenin teknik ya da insan kaynaklı olup olmadığının araştırılacağını açıkladı.

Yerel yetkililer ve havalimanı yönetimi, benzer olayların önüne geçmek için rapor sonuçlarına göre ilave önlemler alınabileceğini belirtti.

UÇAK, TEKNİK İNCELEME YAPILMAK ÜZERE BULUNDUĞU YERDEN ALINDI