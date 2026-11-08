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Çivril'de alternatif ürün üretimi de üreticiyi rahatlatmadı

Çivril'de artan girdi maliyetleri ve düşen fiyatlar, cennet hurması gibi alternatif ürünleri de zarar ettirdi; üreticiler emeklerinin karşılığını bekliyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çivril'de alternatif ürün üretimi de üreticiyi rahatlatmadı

Çivril'de üreticinin durumu:

Denizli'nin Çivril ilçesinde yükselen tarımsal girdi maliyetleri ve gerileyen ürün fiyatları, alternatif ürün denemelerinin de beklentileri karşılamadığını gösterdi. Elma, şeftali ve kayısının yanı sıra son yıllarda üretimi artan cennet hurması da bu ekonomik dalgadan payını aldı.

giderler arttı, gelirler düştü:

Işıklı Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıldır cennet hurması üreten Osman Yavuz, bahçesinde bulunan 160 cennet hurması ağacı ile geçen yıl yaklaşık 15 ton ürün elde ettiğini, ancak bu sezon girdi maliyetlerinin yükselmesi ve satış fiyatlarının gerilemesi nedeniyle zarar ettiğini aktardı. Yavuz, geçen yıl kilogramını 50 liradan sattıkları cennet hurmasının bu yıl 15 liraya kadar düştüğünü belirtti.

Üretim maliyetlerindeki artışlar da dikkat çekiyor: Yavuz'a göre günlük işçi ücreti geçen yıl 750 lira iken bu yıl 1750 liraya yükseldi, mazotun litre fiyatı 60 liradan 100 liraya çıktı ve gübre maliyetleri de önemli ölçüde arttı. Bu koşullar altında geçen yıl giderlerin karşılanabildiği üretimin bu yıl aynı imkanı sağlamadığı ve sezonun zararla kapandığı vurgulandı.

alternatif ürün arayışları ve beklentiler:

Mahallede 15 üretici cennet hurması yetiştiriyor; ancak üreticiler, alternatif ürüne yönelmenin tek başına çözüm olmadığı görüşünde. Yavuz, artık hangi ürünü yetiştirirlerse yetiştirsinler "maliyet hesabı" yapmak zorunda kaldıklarını belirtti ve üretimin sürdürülebilmesi için ürünlerin emeğin karşılığını verecek fiyatlardan alıcı bulmasını beklediklerini söyledi.

Çivril'deki üreticiler, artan işçilik ve girdi maliyetleriyle başa çıkabilmek için piyasa koşullarının iyileşmesini ve ürün fiyatlarının emek ve giderleri karşılayacak seviyelere gelmesini talep ediyor.

OSMAN YAVUZ

OSMAN YAVUZ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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