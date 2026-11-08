Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Güney Kore kooperatif heyeti Gökova fidanlığında dostluk izleri bıraktı

Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu heyeti Muğla'da Gökova Orman Fidanlığı'nı ziyaret edip Köyceğiz'de dostluk fidanları dikti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Güney Kore kooperatif heyeti Gökova fidanlığında dostluk izleri bıraktı

Güney Kore heyeti muğla’da orman ve kooperatifçilik temaslarında bulundu

Ormancılık ve kooperatifçilik konularında incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya gelen Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) heyeti, programlarının ikinci gününde Gökova Orman Fidanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette fidanlık yetkilileri ve bölge yöneticileri heyete eşlik ederek alan ve üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Fidanlıkta karşılanma ve eşlik eden isimler:

Ziyarette, Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin ile Fidanlık Müdürü İsmet Dokur heyete refakat etti. Konuk heyete ev sahipliği yapan OR-KOOP Genel Başkanı Ahmet Çetiner, Genel Başkan Yardımcıları Eray Çiçek ve çeşitli kooperatif başkanları program boyunca delegasyonla birlikte hareket etti.

Dostluk fidanları ve tesis ziyaretleri:

Fidanlık programının ardından Muğla-Fethiye karayolunun Balcılar Köyü kavşağı yakınındaki MUKOBİRLİK tesisinde iki ülke kooperatifçiliğinin anısına dostluk fidanları dikildi. Heyet ayrıca Köyceğiz Kavakarası'nda bulunan Sığla Yağı Üretim Tesisi ile Beyobası'ndaki süs bitkisi üretim seralarını gezerek yerel üretim ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Programın tamamlanmasının ardından Güney Kore heyeti Muğla'dan ayrıldı. Ziyaret, iki ülke arasında ormancılık ve kooperatifçilik alanlarında iş birliği ve deneyim paylaşımına zemin oluşturmayı hedefledi.

GÜNEY KORE’Lİ KOOPERATİFÇİLERDEN GÖKOVA FİDANLIĞINA ZİYARET

GÜNEY KORE’Lİ KOOPERATİFÇİLERDEN GÖKOVA FİDANLIĞINA ZİYARET

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük’te 8 kasım direnişi 32. yılında KARDEMİR dayanışmasıyla anılıyor
images

Palamut tezgahlardan çekiliyor, yerine farklı balıklar geliyor
images

Çivril'de alternatif ürün üretimi de üreticiyi rahatlatmadı
images

Kamu çalışanları Şırnak esnafıyla buluşsun çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hankendi'de anıtta 44 günlük vatan savaşının izleri

Erdoğan Füzuli'ye indi, Şuşa buluşması ve anıt ziyaretleri bekleniyor

Kağıthane'de kuyumcuda saldırı kamerada: 15 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı

Yeni Parti kapı kapı dolaşacak: üyeye dayalı yönetim ve mahalle meclisleriyle yol haritası

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı