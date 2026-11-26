zirvenin odağı: bütçe taslağı ve Ukrayna finansmanı:

Avrupa Birliği liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2028-2034 dönemini kapsayan orta vadeli mali çerçeve ile Ukrayna'ya sağlanacak yeni finansmanı görüşmek üzere toplandı. Zirveye Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi kilit isimler katılıyor. Tartışmanın merkezi, Costa'nın 21 Kasım'da sunduğu tekliften sonra yaklaşık 1 trilyon 781 milyar euro olarak kalan bütçe taslağı ile Ukrayna'ya 2026-2027 döneminde sağlanan 90 milyar euroluk destek kredisine ek olarak ele alınacak 2027 için 45 milyar euroluk kredi talebi.

merz'in itirazları ve bütçe koşulları:

Toplantı öncesi açıklama yapan Friedrich Merz, masaya konulan teklifin hâlâ anlaşma için yeterli bir zemin oluşturmadığını belirtti ve taslağın bütçenin toplamının üye devletlerce karşılanabilir olması gerektiğini vurguladı. Merz, 'Şu ana kadar masaya konulan teklifler bizim görüşümüze göre bir anlaşmaya varılması için bir temel oluşturmamaktadır, teklif hala çok yüksek' sözleriyle çekincelerini net ifade etti. Ayrıca Avrupa'nın ek borçlanma yoluna gitmemesi gerektiğini, önceliklerin ekonomi, iç pazarın güçlendirilmesi ve savunma kapasitesinin artırılması olduğunu söyledi.

Merz, bütçeye destek verilmesinin bir önkoşulu olarak tüm üye devletlerin Ukrayna'ya destek sunmasını şart koştu; bu desteğin hem askeri hem de insani yardım ve ülkenin yeniden inşasını kapsaması gerektiğini belirtti. Merz ayrıca, AB'nin '27 üyeden' oluştuğunu, '23 ya da 24 değil' şeklindeki vurguyla birlik dayanışması mesajı verdi ve Ukrayna desteğinin Avrupa'nın hareket kabiliyeti ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

üye ülkeler arasında ayrışma ve liderlerin arayışı:

Zirvede dört ülke—Bulgaristan, Çekya, Macaristan ve Slovakya—Ukrayna'ya yeni katkıda bulunmak istemediklerini açıkladı. Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin altyapı ve sağlık yatırımlarına öncelik verdiğini söyleyerek Ukrayna finansmanının ayrı müzakere edilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise zirvenin ana maddesinin bütçe olduğunu ve bu zirvede anlaşma olmayabileceğini kabul ederek 'Amacım liderleri bir anlaşmaya yaklaştırmak' ifadesini kullandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı veya Başbakanı olarak açıklama yapan Rumen Radev, ülkesinin önerilen 45 milyar euroluk kredi paketine yalnızca askeri olmayan yardım için katılacağını belirtti ve Bulgaristan'dan silah finansmanı yapılmayacağını açıkladı. Radev, ülkede büyük bir Bulgar diasporasının bulunduğunu ve desteğin öncelikle bu bölgeye yoğunlaştırılacağını söyledi.

Zirve boyunca liderler, taslağın hangi düzeyde uzlaşıya ulaşabileceğini belirlemeye çalışacak; Merz'in uzlaşmaya yapıcı bir şekilde yaklaşma çağrısı ve Costa'nın yıl sonuna kadar bir mutabakat umudu, müzakerelerin seyrini etkileyecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Ancak farklı öncelikler ve bazı ülkelerin çekinceleri, bütçe ve Ukrayna finansmanı konularında hızlı bir çözüm bulunmasını zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, Brüksel zirvesi AB içindeki dayanışma mekanizmalarının, mali önceliklerin ve dış politika yükümlülüklerinin sınandığı bir platforma dönüştü. Liderlerin alacağı kararlar, hem Birliğin orta vadeli mali yapısını hem de Ukrayna'ya verilecek desteğin kapsamını belirleyecek ve önümüzdeki ayların politik ajandasını şekillendirecek.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, bir sonraki mali bütçe ve Ukrayna konusunda zorlu görüşmeler için Brüksel'de toplanıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, AB'nin 2028-2034 bütçesinin yüksek olduğuna ilişkin itirazını sürdürerek, "Şu ana kadar masaya konulan teklifler bizim görüşümüze göre bir anlaşmaya varılması için bir temel oluşturmamaktadır, teklif hala çok yüksek. Bunun tamamının üye devletler tarafından karşılanabilmesi gerekir. AB bir şeye finansman sağlıyorsa bunu AB olarak yapar. Birliğe 27 ülke dahildir, 23 ya da 24 değil" dedi.