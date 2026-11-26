Subaşıoğlu ilçe ziyaretlerini sürdürdü

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il genelinde sürdürdüğü saha ve teşkilat çalışmaları kapsamında Bekilli, Çal ve Honaz ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçe başkanlıklarında yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileriyle bir araya gelerek ilçelere özgü gündem maddelerini değerlendirdi.

saha çalışmaları ve teşkilat buluşmaları:

Toplantılarda mahalle bazlı yürütülen saha çalışmaları, üye kayıt süreçleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası masaya yatırıldı. İlçe başkanları, yürütülen faaliyetlerin yerel ihtiyaçlarla uyumunu aktarırken, kadın ve gençlik kollarının sahadaki rolü ve genç nüfusa yönelik etkinlik planları öne çıktı.

gündem ve öncelikler:

Toplantılarda ilçelerin genel ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri değerlendirildi; yerel yönetimlerle koordinasyon ve saha faaliyetlerinin etkinleştirilmesi üzerinde duruldu. Ziyaretlerde konuşan Subaşıoğlu, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Denizli’mizin her bir köşesinde, merkezden en uzak mahallemize kadar teşkilatlarımızla omuz omuza sahadayız. Bekilli, Çal ve Honaz teşkilatlarımızın heyecanı ve çalışma azmi bizlere güç veriyor. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini ilk ağızdan dinlemeye, sorunlara kalıcı çözümler üretmeye ve çalınmadık kapı bırakmamaya kararlıyız."

Toplantılar, ilçe başkanlarının sunumları ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından hatıra fotoğraflarıyla son buldu. İl yönetiminden verilen bilgiye göre Subaşıoğlu, önümüzdeki günlerde Denizli'nin diğer ilçelerinde de benzer teşkilat ve esnaf buluşmalarını sürdürecek.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ SAHA VE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BEKİLLİ, ÇAL VE HONAZ İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ. İLÇE TEŞKİLATLARIYLA BİR ARAYA GELEN SUBAŞIOĞLU, YEREL GÜNDEM, DEVAM EDEN PROJELER VE SAHA FAALİYETLERİ ÜZERİNE KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.