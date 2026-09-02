BTÜ koordinatörlüğünde Erasmus+ FIX4GREEN projesi gençleri al-kullan-at kültüründen uzaklaştırmayı hedefliyor

BTÜ koordinatörlüğünde FIX4GREEN projesi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Gürcistan’dan Gen Z for Europe ortaklığıyla yürütülecek FixtheFuturefor a Green Planet (FIX4GREEN) adlı Erasmus+ projesiyle gençlerin tüketim alışkanlıklarını dönüştürmeyi amaçlıyor. Proje, sürdürülebilir yaşam pratiklerini gündelik hayata taşımayı ve gençlerin ürünleri daha uzun süre kullanma, onarma ve yeniden değerlendirme eğilimleri geliştirmesini hedefliyor.

Projenin amaçları:

Proje, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda hazırlandı ve 12 ay süreyle uygulanacak. Katılımcıların yalnızca teori öğrenmeleri değil, edindikleri bilgileri günlük yaşamlarına yansıtarak somut deneyimler kazanmaları amaçlanıyor. Proje yürütücülüğünü BTÜ Proje Destek Ofisi’nden Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Kaya üstleniyor.

Özellikle gençlerin benimsedikleri "al-kullan-at" anlayışını sorgulamaları, sahip oldukları ürünlerin dayanıklılığını sorgulamaları ve kullanım ömrünü uzatma yöntemleri geliştirmeleri bekleniyor. Bu yaklaşım, tüketim alışkanlıklarında kalıcı zihinsel değişiklikler yaratmayı hedefliyor.

Uygulama yöntemleri ve etkinlikler:

Proje kapsamında farklı ülkelerden 18-30 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla Tiflis'te gerçekleştirilecek olan 7 günlük uluslararası gençlik değişimi planlanıyor. Programda yer alacak başlıca uygulamalar arasında "Ürün Otopsisi (Product Autopsy)", "Yeşil Mahkeme (Green Court)" simülasyonu ve "RepairCafé (Tamir Atölyesi)" gibi etkinlikler bulunuyor.

"Ürün Otopsisi" etkinliğinde katılımcılar günlük hayatta kullandıkları ürünleri inceleyerek hangi parçaların sıklıkla arızalandığını, ürünün tamir edilebilirliğini ve dayanıklılığını analiz edecek. "Yeşil Mahkeme" simülasyonunda çevre politikaları ve şirketlerin sürdürülebilirlik iddiaları tartışılacak; "RepairCafé" uygulamalarında ise tekstil ürünleri ve küçük ev aletleri üzerinde tamir çalışmaları yapılacak.

Bilgi paylaşımı ve beklenen çıktılar:

Projede elde edilen bilgi ve deneyimler geniş kitlelere ulaştırılmak üzere dijital ortama taşınacak. Katılımcılar için hazırlanacak Açık Erişimli Dijital Tamir Rehberi (Digital Repair Guide) ve gençlik çalışmalarında kullanılacak Green Court Toolkit proje çıktıları arasında yer alacak. Bu materyaller, sürdürülebilir pratiklerin başka gruplar tarafından da benimsenmesine zemin hazırlayacak.

BTÜ, projenin gençlerin yalnızca bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda üreten, onaran ve yeniden kullanan bireyler olarak gelişmelerini sağlamayı amaçladığını vurguluyor. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Geleceğin dünyasında kaynakları koruyan, tüketim alışkanlıklarını sorgulayan ve sahip olduklarını yeniden değerlendirebilen bireylere ihtiyaç var. FIX4GREEN projesinin gençlerimizin sürdürülebilirlik konusunda yalnızca teorik bilgi edinmelerine değil, bu bilgileri günlük yaşamlarında uygulamalarına da imkân sağlayacağına inanıyorum. BTÜ olarak gençlerimizi yalnızca tüketen değil, üreten, onaran ve dönüştüren bireyler olarak geleceğe hazırlayan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz".

Projenin uygulama süreci ve oluşturulacak rehberler, gençlerin çevresel sorunlara yönelik eleştirel düşünme becerilerini güçlendirirken, yerel ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı hedefliyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE GÜRCİSTAN ORTAKLIĞIYLA YÜRÜTÜLECEK ERASMUS+ PROJESİYLE GENÇLERİN KULLAN AT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI SORGULAMALARI, ÜRÜNLERİ ONARMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONUSUNDA BİLİNÇ KAZANMALARI HEDEFLENİYOR.