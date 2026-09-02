Esentepe gençlik merkezinde 2026 yaz kursları yetenek ve coşkuyla sona erdi

esentepe gençlik merkezinde kapanış programı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Esentepe Gençlik Merkezinde düzenlenen 2026 yaz kursları, düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı. Programda kursiyerler, ailelerin yoğun katılımı önünde hünerlerini sergiledi. Etkinlik, merkezin yıl içindeki eğitim hedeflerini ve çocukların gelişimine sağlanan katkıyı görünür kıldı.

öğrenciler ve gösteriler:

Kursların kapanışında sahneye çıkan öğrenciler arasında müzik eğitimi alanlar ön plandaydı; eserler beğeni topladı. Ayrıca resim kursuna katılan öğrenciler de çalışmalarını sergileyerek kapanış gününe renk kattı. Program boyunca hem katılımcı çocukların performansları hem de velilerin ilgisi dikkat çekti.

kapsam ve yaş grubu:

Merkezde 07-16 yaş arası çocuklara yönelik yürütülen kurslarda temel amaç, sanatsal ve sosyal becerileri desteklemek oldu. Eğitim programları, katılımcıların yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve grup çalışmaları ile özgüvenlerini artırmaya odaklandı.

gelecek dönem planları:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri, yaz kurslarının yanı sıra 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında kış döneminde de öğrencilerin okul saatlerine göre düzenlenecek kursların planlandığını bildirdi. Böylece merkezin yıl boyu süren bir eğitim desteği sunmaya devam etmesi hedefleniyor.

ESENTEPE GENÇLİK MERKEZİ YAZ KURSLARI SONA ERDİ