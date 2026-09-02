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Görevlendirmelerde aile birliğini önceliklendiren düzenleme talebi

Eğitim Bir‑Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, mazeret tayinlerinde il emri ve MEBBİS'te yerel esneklik talep ederek öğretmen mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Görevlendirmelerde aile birliğini önceliklendiren düzenleme talebi

Okullar açılmadan tayin belirsizliği:

Eğitim Bir‑Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mazeret tayinleri ve görevlendirmelerde yaşadığı belirsizliğe dikkat çekti. Okulların açılmasına kısa süre kala aile birliği ve sağlık mazereti nedeniyle tayinleri gerçekleşmeyen öğretmenlerin kaygı yaşadığını vurgulayan Uçak, bu durumun hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin hazırlık sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yerel şartlar dikkate alınmalı:

Uçak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Ağustos 2026 tarihinde uygulamaya alınan MEBBİS Görevlendirme Modülü'nün bazı yerel sorunlara yol açtığını belirtti. Muğla gibi geniş coğrafyaya sahip illerde merkezi kararların pratikte sorun yarattığını, Seydikemer ile Bodrum arasındaki yaklaşık 267 kilometrelik mesafenin eşleri farklı ilçelerde görev yapan öğretmenler için somut bir örnek teşkil ettiğini anlattı. Bu nedenle geçici görevlendirmeler ve yerel değerlendirmelere izin veren esnekliklere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yetki paylaşımı ve karar mekanizmaları:

Uçak, görevlendirme kararlarının yalnızca merkezi sistem üzerinden verilmesinin sorunlara neden olabileceğini belirterek Valilik, Kaymakamlık ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yerel ihtiyaçları değerlendirme yetkisinin korunması gerektiğini savundu. Yerel idarelerin bölgesel koşulları göz önünde bulundurarak kamu yararına uygun kararlar almasının, mağduriyetleri azaltacağını ifade etti.

İki somut talep:

Eğitim Bir‑Sen Muğla Şubesi olarak Uçak iki temel talebi sıraladı: birincisi, mazeret tayinlerinde il emri uygulanarak aile birliği ve sağlık mazeretleri nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi; ikincisi, MEBBİS Görevlendirme Modülü'ndeki merkezi kısıtlamaların kaldırılarak yerel idarelere gerekli esnekliğin tanınması. Uçak, "Masa başında hazırlanan sistemlerle insan hayatı ve eğitim yönetilemez. Yaşanan belirsizliğe son verilmelidir" ifadeleriyle taleplerin aciliyetine işaret etti.

Uçak, öğretmenlerin görevlendirme ve tayin süreçlerindeki belirsizliğin eğitim-öğretim yılı başlamadan giderilmesinin hem eğitim kalitesi hem de öğretmen motivasyonu açısından öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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