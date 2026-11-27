Projenin kapsamı:

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Romanya koordinatörlüğünde yürütülecek "Digital, Ecological and Sustainable Fashion Techniques for Vocational Upper Secondary Schools’ Fashion and Design Programs" (D-ECO-FASTECH) adlı Erasmus+ KA220-VET projesine ortak olarak, mesleki ve teknik liselerin moda ve tasarım programlarının dijitalleşme ile çevresel sürdürülebilirlik ekseninde geliştirilmesine katkı sunacak. Proje, 1 Kasım 2026 - 31 Ekim 2028 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Romanya, Türkiye, İspanya, Polonya, Almanya ve Çekya’dan toplam yedi kurumun iş birliğiyle uygulanacak.

Dijital moda laboratuvarları ve eğitim hedefleri:

İki yıl sürecek proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin 3D modelleme yetkinlikleri ile sıfır atık tasarımı konusundaki becerileri artırılacak. Ortak okullarda kurulması planlanan dijital moda laboratuvarları, hem tasarım süreçlerini dijital ortama taşımayı hem de üretim aşamalarında çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. Proje, eğitim içeriklerinin dijitalleştirilmesi ve sürdürülebilir tasarım ilkelerinin mesleki eğitim programlarına entegrasyonuna odaklanacak.

BURSATTO'nun sorumlulukları:

Proje ortaklarından Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BURSATTO), öğretmenlere yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesini içeren ikinci iş paketinin liderliğini üstlenecek. BURSATTO; sürdürülebilir moda tasarımına yönelik dijital ve sürdürülebilir moda tasarımı Yeterlilik Çerçevesi hazırlanmasına katkı sunacak, e-öğrenme modüllerinin geliştirilmesine destek verecek ve dijital moda laboratuvarlarının teknik şartnamesinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

BTÜ ekibi ve üniversitenin rolü:

Projede BTÜ adına görev alacak ekipte; BURSATTO Genel Müdürü ve BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ile BURSATTO Genel Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Atike Köken araştırmacı olarak yer alacak. Ayrıca projenin uluslararası final toplantısına Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin mesleki eğitimin teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dönüşümüne katkı sunacağını vurguladı: "Bursa Teknik Üniversitesi olarak uluslararası iş birlikleri aracılığıyla bilgi ve deneyimimizi paylaşmayı, aynı zamanda farklı ülkelerin birikimlerinden yararlanmayı önemsiyoruz. BURSATTO’nun projede üstlendiği sorumluluk ve üniversitemizin uluslararası final toplantısına ev sahipliği yapacak olması, bu alandaki katkımızı daha da güçlendirecek."

Proje, mesleki eğitim kurumlarında dijital altyapı ve sürdürülebilir tasarım anlayışının yaygınlaşmasını amaçlayarak, öğretmenlerle öğrencilere yönelik somut araç ve eğitim içerikleri üretmeyi hedefliyor. Ortak çalışma ve hazırlanan materyallerin paylaşımıyla, katılımcı ülkelerde moda eğitimi uygulamalarında uyarlanabilir modeller geliştirilmesi bekleniyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) ERASMUS PROJESİYLE MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİN MODA VE TASARIM PROGRAMLARININ DİJİTALLEŞME VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİNİ, OKULLARDA DİJİTAL MODA LABORATUVARLARININ KURULMASINIHEDEFLİYOR.