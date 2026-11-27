Zeytinburnu'nda temel kazısı sırasında kayma: tahliye edilen bina dronla görüntülendi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Olay, bölgedeki sokakta ve bitişikte bulunan yapılarda endişe yarattı.

olay ve tahliye:

Kayma nedeniyle inşaat alanının bitişiğindeki 4 katlı bina önündeki yol çöktü. Yapılan ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi ve otellere yerleştirildi.

dron görüntüleri ve güvenlik önlemleri:

Tahliye edilen yapı ve çevresi, gündüz saatlerinde dronla havadan görüntülendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri sürdürülürken, yetkililer bölgedeki riskin değerlendirilmesi için çalışmalar başlattı.

İSTANBUL’UN ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE, TEMEL KAZISI SIRASINDA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASININ ARDINDAN DÜN AKŞAM TAHLİYE EDİLEN 4 KATLI BİNA, GÜNDÜZ SAATLERİNDE DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.