Olayın ayrıntıları:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak’ta bulunan bir erkek kuaföründe tıraş olan A.K.nin nefes borusuna tıraş sırasında şeker kaçtı. Dükkan sahibi Muammer Dalkıran (27), müşterinin kafasının sağa sola gittiğini fark ederek hızla müdahale etti.

Müdahale anı:

Dalkıran, ilk anda müşterinin dilini yuttuğunu sandıklarını, ardından aklına Heimlich manevrasının geldiğini anlattı. Olayla ilgili sözleri şu şekilde: "Dün akşam saatlerinde çalışıyorduk. Müşterimizin ağzında şeker vardı. Şekerin boğazına takıldığını hissettim, kafası sağa sola gitti. Hemen peçeteyi çıkardık. İlk başta dilini yuttu sandık, ağzına baktık. Aklıma Heimlich manevrası geldi, hemen Heimlich manevrası yaptım. Biraz uğraştık ama ağzından şekeri çıkardık, sonra sağlık ekiplerine bilgi verdik."

Dalkıran daha önce bu konuda bir eğitim almadığını, sadece videolarda gördüğünü söyleyerek "Bir gün başıma gelir herhalde diye düşünüyordum, o da geldi. O sayede yaptık, müşterimize geçmiş olsun" dedi.

Görüntüler ve takip:

Berberin boğulma tehlikesi karşısındaki müdahalesi iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda tıraş sırasında A.K.nin başının yana düştüğü, Dalkıran’ın anında müdahale ettiği ve çevredekilerin 112yi aradığı anlar net biçimde görülüyor. Müdahalenin ardından boğaza kaçan şeker dışarı çıktı ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TIRAŞ SIRASINDA NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN MÜŞTERİYİ HEİMLİCH MANEVRASI YAPARAK KURTARAN BERBER MUAMMER DALKIRAN; "İLK BAŞTA DİLİNİ YUTTU SANDIK, BİRAZ UĞRAŞTIK AMA KURTARDIK" DEDİ.