Körfez'in enerji geleceği için Ankara'da köprü kuruldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile Ankara'da bir araya gelerek ilçedeki enerji yatırımları ve altyapı ihtiyaçlarını masaya yatırdı. Toplantı, yerel ihtiyaçlarla merkezi politika arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacını taşıdı.

görüşmenin odağı:

Belediye yetkilileri ve milletvekilleri, Körfez'de hayata geçirilen enerji yatırımlarını, devam eden projeleri ve altyapının güçlendirilmesine yönelik talepleri ayrıntılı biçimde değerlendirdi. Toplantıda, ilçenin enerji arz güvenliği ve modern altyapı beklentileri öncelikli konular olarak ele alındı.

katılımcılar ve değerlendirme:

Görüşmeye Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra Kocaeli milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır katıldı; belediye temsilcileri de toplantıda yer aldı. Söğüt, ilçenin enerji altyapısını daha güçlü ve modern hale getirmek için kurumlarla işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı ve Bakan Yardımcısı Şatıroğlu ile milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİYLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI NEVZAT ŞATIROĞLU İLE BİR ARAYA GELEREK İLÇEDEKİ ENERJİ YATIRIMLARI VE ALTYAPI İHTİYAÇLARINI GÖRÜŞTÜ.