BTÜ'den özel bireylere günlük kent yaşamı için uygulamalı eğitim

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), özel bireylerin şehir yaşamında daha bağımsız ve güvenli hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir eğitim projesi başlattı. "Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Kent Okuryazarlığı ve Güvenli Mekânsal İletişim Eğitimi Projesi", Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Eğitimin kapsamı ve yöntemleri:

Proje, katılımcılara şehir içinde yön bulma, harita ve sembolleri tanıma, güvenli yaya davranışı, toplu taşıma kullanımı ve ihtiyaç anında doğru kişiden yardım isteme gibi günlük yaşam becerilerini uygulamalı şekilde öğretmeyi hedefliyor. Eğitimin temelinde, teorik bilginin ötesine geçilerek öğrenilenlerin gerçek hayatta kullanılabilmesi yer alıyor.

Program öncelikle kontrollü ortamlarda gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle başlayacak; ardından katılımcılar, öğrendiklerini kent içinde farklı durumlar üzerine pratik yaparak pekiştirecek. Eğitimlerde harita ve rota kartları, görsel semboller, piktogramlar ve günlük yaşam senaryoları kullanılacak ve becerilerin farklı mekânlara uyarlanmasına öncelik verilecek.

Sınıfı aşan uygulamalar ve gerçek yaşam deneyimi:

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri, eğitimin sınıf ortamının dışına taşınmasıdır. Katılımcılar kent içinde karşılaşabilecekleri gerçek durumlar üzerinden uygulamalar yaparak, bir noktadan diğerine güvenli ulaşım, çevresel yönlendirmeleri anlama, toplu taşıma araçlarını kullanma ve gerektiğinde yardım isteme pratikleri kazanacaklar. Bu aşama, öğrenilen davranışların günlük hayatta bağımsız şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Özellikle otobüse binme, doğru yönü bulma veya karşıdan karşıya güvenli geçiş gibi pek çok kişi için sıradan sayılan eylemler, proje kapsamında adım adım öğretilerek özel bireylerin özgüven ve bağımsızlığının artırılması hedefleniyor.

Aileler, eğitimciler ve yaygınlaştırma:

Proje yalnızca katılımcılarla sınırlı kalmayacak; aileler, öğretmenler ve uygulayıcılar için de eğitim ve rehber materyalleri hazırlanacak. Bu rehberlerle geliştirilen eğitim modelinin proje süresinin ardından farklı kurumlarda ve şehirlerde uygulanabilmesi amaçlanıyor. Uzun vadede hedef, özel bireylerin kent yaşamına etkin katılımını destekleyecek yaygınlaştırılabilir bir eğitim modeli oluşturmaktır.

Hazırlanacak materyaller, uygulayıcıların ve ailelerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlara pratik çözümler sunmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve uygulamanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.

Proje ekibi ve üniversite vizyonu:

Proje yürütücülüğünü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Tapkı üstleniyor. Araştırma ekibinde Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan ve Öğretim Görevlisi Dr. Ceyda Taşçıoğlu Canpolat yer alıyor. Projeye ayrıca BTÜ'den Suat Cömert ve Millî Eğitim Bakanlığı'ndan Gül Şahin uzman olarak katkı sunarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden şehir ve bölge plancısı Semih Çakmak eğitmen olarak projede görev yapacak.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar projeyi değerlendirirken, "Üniversitelerin ürettikleri bilgi ve geliştirdikleri projelerle içinde bulundukları şehrin ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm sunması büyük önem taşıyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak toplumla ve şehirle bütünleşen üniversite vizyonumuz doğrultusunda, bilimsel ve akademik çalışmalarımızı toplumsal faydaya dönüştürmeyi öncelikli görüyoruz. Özel bireylerin kent yaşamına daha güvenli ve bağımsız şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan bu projemiz de bu anlayışın önemli bir örneğini oluşturuyor. Akademisyenlerimizin farklı disiplinlerin bilgi birikimini bir araya getirerek geliştirdiği projenin, özel bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra daha kapsayıcı ve erişilebilir şehirlerin oluşturulmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Proje, özel bireylerin kent içinde daha güvenli ve bağımsız hareket edebilmeleri için uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmayı ve kent yaşamına erişimi artırmayı amaçlayan somut bir adım olarak konumlandırılıyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), ÖZEL BİREYLERİN ŞEHİR YAŞAMINDA DAHA BAĞIMSIZ VE GÜVENLİ HAREKET EDEBİLMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA YENİ BİR EĞİTİM PROJESİ HAYATA GEÇİRİYOR. PROJE KAPSAMINDA KATILIMCILARA YÖN BULMADAN TOPLU TAŞIMA KULLANIMINA, KARŞIDAN KARŞIYA GÜVENLİ GEÇİŞTEN İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA YARDIM İSTEMEYE KADAR GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNDE YARDIMCI OLUNACAK.