Yeşilkaya'da halı saha gençleri sahaya çekti, köyler arası lig kuruldu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 120 haneli Yeşilkaya köyünde, beton zeminde futbol oynayan çocuklar için yapılan halı saha, bölgedeki spor dinamiklerini değiştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından köye kazandırılan tesis, kısa sürede çevre köylerden katılımla 6 takımlı bir organizasyonun doğmasına zemin hazırladı.

tesis ve kulübün kuruluşu:

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki köyde uzun süre uygun oyun alanı bulunmaması, çocukların futboldan uzaklaşmasına neden oluyordu. Halı sahanın tamamlanmasıyla birlikte güvenli ve elverişli bir alan ortaya çıktı; bu imkanı gören İsa Turan, Yeşilkaya FK Spor Kulübü'nü kurdu. Kulübün faaliyetleri ve antrenmanlara yoğun katılım, kısa sürede diğer köylerden takımların da dahil olduğu karşılaşmaların düzenlenmesine yol açtı.

ligin işleyişi ve yerel etkileri:

Organizasyon büyüdü ve altı köyün yer aldığı 'Tokat Köyler Ligi' kuruldu. Takımlar kendi aralarında maçlar yaparken, oluşan puan durumu halı sahanın kenarındaki tahtaya yazılarak takip ediliyor. Aileler maçları saha kenarından izleyip takımlarına destek veriyor; bu sayede çocuklar telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerden uzaklaşarak spora yönelmiş durumda.

Köy sakinleri, lig sayesinde çocukların sosyal ilişkilerinin güçlendiğini ve fiziksel aktivitenin arttığını belirtiyor. Veliler, karşılaşmaların daha düzenli izlenebilmesi için halı sahanın yanına tribün yapılmasını talep ederek yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Yeşilkaya FK Spor Kulübü Başkanı İsa Turan, tesis için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederek, kulübü daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Turan, 'Gençlerimiz için köyümüzde bir spor tesisimiz yok. Bundan dolayı destek bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bu halı sahayı köyümüze kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Yeşilkaya FK’yı Türkiye’ye duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Vizyonumuzu yükselteceğiz. Çevre köylerle birlikte 6 takımımız var. Takımımız çevre köy takımlarıyla karşılıyor. Puan durumuna göre şu an lideriz. Şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Haftaya kupayı kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

Halı sahanın açılması ve lig organizasyonunun başlaması, küçük yerleşimlerde spor altyapısının ne kadar belirleyici olabildiğini gösteriyor. Yeşilkaya örneği, benzer köylerin gençlik politikalarında tesis yatırımlarının önemini yeniden gündeme taşıdı.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLKAYA KÖYÜNDE KURULAN FUTBOL KULÜBÜNE ÇEVRE KÖYLERDEN DE ÇOCUKLARIN KATILMASIYLA 6 TAKIMLI ‘TOKAT KÖYLER LİGİ’ OLUŞTURULDU.