Enerji tasarrufu temalı çocuk eserleri OEDAŞ Uşak il müdürlüğü'nde sergileniyor

Enerji tasarrufu temalı çalışmalar Uşak'ta buluşuyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), hizmet bölgesindeki çocuklarda enerji ve çevre bilincini artırmak amacıyla dokuz yıldır düzenlediği şiir ve resim yarışmasının sonuçlarını sergiye dönüştürdü. Eğitim çağındaki çocukların tasarruf temalı yaklaşımlarını görünür kılan bu etkinlik, hem yerel farkındalığı güçlendiriyor hem de geleceğin enerji okuryazarlığına katkı sunuyor.

yarışmanın amacı ve kapsamı:

Yarışma, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde ilkokul öğrencilerinin resim, ortaokul öğrencilerinin ise şiir dallarında katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen organizasyon, çocukların enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma konusunda düşünmelerini teşvik etmeyi ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

dereceye giren eserler ve ziyaret bilgileri:

Resim kategorisinde ödül alan öğrenciler arasında Yaşar Akar İlkokulu'ndan Ela Esma Selçuk, Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'ndan Zeynep Coşkun ve Timur Ertürk İlkokulu'ndan Arden Deniz Akgün bulunuyor. Şiir dalında dereceye girenler ise Ağabey Ortaokulu'ndan Ceren Bozdemir, Banaz İmam Hatip Ortaokulu'ndan Gülşah Gençer ve İnay Ortaokulu'ndan Fatma Şenkul olarak açıklandı.

Sergi, yıl sonuna kadar hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında OEDAŞ Uşak İl Müdürlüğü'nde ziyaret edilebilecek. İl müdürlüğünün adresi Fevzi Çakmak Mahallesi, Halil Kaya Gedik Bulvarı No:145 Merkez olarak bildirildi.

OEDAŞ yetkilileri, bölge genelinde çocukları çevre ve enerji farkındalığı etrafında bir araya getiren projelere önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini belirtti. Bu tür etkinlikler, yerel topluluklarda enerji verimliliği ve sürdürülebilir alışkanlıkların benimsenmesine katkı sağlıyor.

OEDAŞ ÇOCUKLARIN ENERJİ TASARRUFU TEMALI ESERLERİNİ SERGİLİYOR