Uzayda yeni yol haritaları Antalya'da çizilecek

Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek. Kongre, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde "The World Needs More Space" (Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var) temasıyla düzenleniyor. Organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, akademisyenler, girişimciler ile sektör temsilcilerini buluşturacak.

küresel liderler zirvesi: kimler geliyor, nerede toplanıyor

Kongre kapsamında dikkat çeken etkinliklerden biri, yalnızca davetlilere açık olan 3. IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi (Global Space Leaders Summit). Zirve 6 Ekim'de Gloria Sports Arena'da düzenlenecek ve "Yeni Uzay Çağı: Küresel Zorluklar, Stratejik Fırsatlar ve Sorumlu Yönetişim" temasını taşıyacak. IAF programına göre zirvede yer alacak isimler arasında NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Direktörü Josef Aschbacher, ISRO Başkanı V. Narayanan, JAXA Başkanı Hiroshi Yamakawa ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç bulunuyor. Ayrıca Li Guoping (China National Space Administration), Sergey Krikalev (Roscosmos), Rebecca Evernden (İngiltere Uzay Ajansı) ve Francois Jacq (CNES) gibi kurum liderleri de programda yer alacak. Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) Direktörü Aarti Holla-Maini ise gözlemci statüsünde katılacak.

ana konular: ay ekonomisi, yörüngesel dayanıklılık ve afet teknolojileri

Zirvenin üç ana gündem maddesi, küresel uzay çalışmaları için belirleyici konuları kapsıyor. "Ay Ekonomisi: İnsanlığın Bir Sonraki Sınırını İnşa Etmek" başlıklı oturumda Ay'da uzun vadeli insan varlığı oluşturma, altyapı, bilimsel iş birliği, ticari fırsatlar, kaynak kullanımı ve uluslararası yönetişim ele alınacak. "Yörüngesel Dayanıklılık: Uzayı Herkes İçin Güvence Altına Almak" oturumu, artan uzay enkazı, uzay trafiği koordinasyonu, yörünge kaynaklarına erişim ve sorumlu davranış ilkelerini tartışacak. Zirvenin üçüncü ana konusu ise uzay teknolojilerinin afet yönetimi ve küresel sorunlarla mücadelede kullanımı; dünya gözlem sistemleri, afet risk azaltma, iklim dayanıklılığı, çevresel izleme ve uydu verilerinin karar süreçlerindeki rolü değerlendirilecek.

bilimsel programda rekor başvuru ve uluslararası katılım

IAC 2026 bilimsel programına yönelik başvurularda rekor kırıldı: 108 ülkeden 8 bin 330'un üzerinde bildiri özeti gönderildi. Erken kayıt döneminde de IAC tarihinin en yüksek sayısına ulaşan organizasyona, 100'ün üzerinde ülkeden 10 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Kongrenin ana teması doğrultusunda amaç, uzayın güvenli ve sürdürülebilir keşfinin sağlanması, barışçıl kullanımının korunması, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve uzay çalışmalarının sunduğu fırsatlardan daha fazla ülkenin yararlanmasının sağlanması olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞI 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ (IAC 2026), DÜNYANIN ÖNDE GELEN UZAY AJANSLARININ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİ ANTALYA’DA BİR ARAYA GETİRECEK.